Ocupen casa seva i el multen a ell: el cas surrealista que mostra la realitat catalana

El cas de Joaquim, un veí de Reus, ha posat en evidència les situacions surrealistes a què s'enfronten moltes persones quan intenten desallotjar okupes. El que va començar com un contracte de lloguer de bona fe el 2019 s'ha transformat en un malson de més de tres anys.

Els ocupants del seu habitatge no només es neguen a pagar el lloguer, sinó que a més han guanyat diners llogant l'habitatge a Booking. Tot i les proves que Joaquim ha presentat en la seva defensa, les autoritats locals i judicials no donen resposta. Segons l'ajuntament, no tenen "competències" per resoldre la situació.

Un contracte que va acabar en conflicte

Joaquim va llogar la seva casa el 2019 a una família amb tres fills a causa de les seves dificultats econòmiques per pagar la hipoteca. L'habitatge, situat a prop del camp de golf d'Aigüesverds a Reus, semblava una opció viable. Tanmateix, poc després de signar el contracte, van començar els problemes.

Els llogaters van començar a endarrerir-se amb els pagaments, i a finals de 2020 van deixar de pagar completament. Van intentar justificar la manca de pagament amb excuses com dificultats econòmiques derivades de la pandèmia, però la situació no va millorar. Al juliol de 2022, els ocupants van informar que no marxarien, tot i no complir amb les seves obligacions contractuals.

L'ocupació i la situació judicial

La situació va empitjorar quan la família va començar a llogar l'habitatge com a apartament turístic a Booking, sense el permís de Joaquim. A l'anunci, la casa es presentava com una suite privada. Segons diversos testimonis, l'habitatge es va llogar a turistes, generant ingressos per als ocupants, mentre Joaquim seguia pagant la hipoteca de 1.260 euros al mes.

L'Ajuntament de Reus va emetre un informe de vulnerabilitat a favor de la família, basant-se només en les dades econòmiques que van presentar. Tot i que Joaquim va presentar proves que els ocupants tenien ingressos, l'administració local va dir que no té competència per verificar si aquestes dades eren falses o incompletes. D'acord amb l'Ajuntament, la responsabilitat recau en la justícia o una administració superior.

La multa i l'embargament

Per empitjorar la situació, l'Agència Tributària de Catalunya va descobrir que l'habitatge s'estava llogant il·legalment com a apartament turístic. Això va provocar una multa de 5.000 euros per a Joaquim. En lloc de responsabilitzar els ocupants, l'administració va embargar la seva nòmina, descomptant 500 euros mensuals com a part de la multa.

Aquesta acció ha agreujat encara més la situació econòmica de Joaquim, que se sent castigat per un fet del qual no és responsable. Tot i els seus esforços per trobar justícia, se sent impotent davant la manca d'acció de les autoritats locals i judicials.