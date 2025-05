Els mitjans catalans segueixen amb la seva campanya d'estigmatització de la maternitat.

Fa temps que s'està percebent als mitjans catalans una campanya de desprestigi i desincentivació de la natalitat. Sota un suposat apoderament de les dones es difonen missatges que equiparen la natalitat al patriarcat i l'esclavitud. Els mitjans públics i subvencionats fan de corretges de transmissió d'aquests missatges que s'escampen com una veritat absoluta.

Un exemple és la difusió que ha fet RAC1 de les declaracions de Lola Índigo sobre la maternitat al podcast Nude Project. La cantant ha dit que als seus 33 anys té clar que no vol ser mare. "Em fa pànic quedar-me embarassada perquè jo busco la llibertat en la meva vida", ha afirmat.

La ràdio catalana s'ha fet ressò de les seves afirmacions, com que "quan tens una criatura al teu càrrec la llibertat desapareix completament". No és la primera vegada que RAC1 fa d'altaveu de missatges com aquest. Ni és tampoc l'únic mitjà que ho fa, ja que sembla que hi ha una campanya orientada a l'estigmatització de la maternitat.

Un debat impostat

El que diu Lola Índigo és una cosa del més normal, partint de la base que la maternitat és o hauria de ser una opció estrictament individual. El que crida l'atenció del cas és l'obsessió dels mitjans catalans de convertir la normalitat en notícia.

No és estrany observar la sorpresa en els comentaris de la publicació de la notícia a la xarxa social X. "Doncs molt bé, i aquí la notícia quina és?", diu un comentari. Molts insinuen que el titular està forçat per crear un debat impostat que en realitat no existeix al carrer.

Entre els comentaris hi ha molts que aplaudeixen l'artista i defensen la llibertat de les dones per triar. Però n'hi ha d'altres que critiquen el bombardeig d'aquest tipus de missatges a les xarxes socials. Alguns també posen sobre la taula el perill d'aquests missatges en plena crisi de natalitat i davant el desafiament de la substitució cultural.

Aquests últims adverteixen que aquesta estigmatització contribueix a baixar encara més la natalitat en lloc de fomentar-la. Això contrasta amb l'alta natalitat d'altres cultures que està provocant un tomb demogràfic.

Segons l'última estadística de l'INE, a Catalunya la meitat de la població en edat de procrear és ja d'origen estranger.

La baixa natalitat entre la població autòctona té a veure amb factors genètics, culturals i socioeconòmics. Però també amb l'estigmatització de la maternitat. Es difon la idea que la maternitat és una imposició social que impedeix a les dones desenvolupar una carrera professional.