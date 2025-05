França, en alerta per l'auge dels Germans Musulmans: la islamització silenciosa

Europa es troba en alerta per l'auge de l'islamisme. Els líders islàmics mundials fa dècades que promocionen la islamització de les societats occidentals a través de diferents mètodes. A més, en els últims anys s'ha produït un nou repunt de l'activitat terrorista propiciat per la crida a la gihad global després de l'ofensiva a Gaza.

En aquest context, la notícia desvelada avui per diversos mitjans ha causat gran inquietud. El president francès Emmanuel Macron ha encarregat al govern un pla per aturar l'avanç dels Germans Musulmans. És la reacció a un informe oficial del Ministeri de l'Interior que alerta de l'amenaça per l'expansió d'aquesta organització.

L'informe adverteix que l'expansió dels Germans Musulmans suposa una "amenaça per a la cohesió nacional" a França. Macron ha demanat al govern prendre mesures contra la creixent islamització de França.

Proselitisme i acció humanitària

Germans Musulmans és un moviment polític islamista nascut el 1928 a Egipte. El seu objectiu és la difusió mundial de l'islam en la seva vessant més tradicional i conservadora.

L'organització ha anat canviant de mètodes per aconseguir el seu objectiu final, que és la islamització de tot el món. En el passat s'ha servit del terrorisme per imposar els seus objectius. Sense anar més lluny, els Germans Musulmans estan darrere de la massacre del restaurant El Descanso (1985), considerat el primer atemptat islamista a Espanya.

Però amb els anys l'organització ha anat canviant la seva estratègia cap al proselitisme i la penetració en les societats occidentals mitjançant l'acció humanitària. Germans Musulmans està darrere d'ONGs com Islamic Relief, i de tot tipus d'associacions islàmiques de caràcter polític i cultural.

Encara que també té presència a Espanya, a França han agafat un impuls preocupant. "Donada la importància de l'assumpte i la gravetat dels fets constatats, Macron ha demanat al Govern que elabori noves propostes", ha informat el departament de la presidència. Les mesures seran examinades al Consell de Defensa a principis de juny.

La islamització silenciosa

França es troba en una important cruïlla per l'augment exponencial de la població islàmica al seu territori. La qual cosa està també propiciant una expansió silenciosa de l'islamisme a través d'organitzacions de referència com aquesta.

L'informe parla d'un avanç de l'islamisme "des de baix" i a nivell municipal, que suposa una "amenaça a curt i mitjà termini". Adverteix que no recorren a la violència, però existeix un "risc sobre el teixit associatiu i les institucions republicanes". Segons els serveis secrets francesos hi ha un risc real sobre la cohesió nacional.

Alerten que l'"islamisme municipal" podria tenir efectes "creixents" en l'espai públic i la política local. S'està produint una "reproducció d'ecosistemes islamistes" cada vegada més nombrosos.

Destaca a més que el projecte dels Germans Musulmans és "subversiu", i que el seu objectiu és modificar paulatinament les normes i valors occidentals. S'enfoquen sobretot en la destrucció del laïcisme i la igualtat de gènere.

Detalls inquietants

L'informe detalla com els Germans Musulmans actuen de forma subtil. Mitjançant l'ocupació d'associacions culturals, esportives, educatives i xarxes locals amb aparença neutral. El seu objectiu no és immediat ni violent, sinó ideològic i gradual. Volen instal·lar una xaria social que desplaci els valors occidentals sense violència.

L'organització disposa d'una estructura jeràrquica, disciplinada i opaca, connectada amb xarxes internacionals, especialment al Golf. Formen els seus responsables locals en comunicació, gestió associativa i normes islàmiques. El seu discurs públic és força moderat, però el seu objectiu és crear enclavaments on regeixi de facto (no de iure) la llei islàmica.

Segons l'informe, en alguns barris ja s'imposen normes islamistes de facto. Hi ha dones que no poden sortir soles, assistir a classes mixtes o vestir com volen, no per llei, sinó per pressió de l'entorn.

Utilitzen estratègies com l'ús de formacions i xerrades "laiques" com a via d'adoctrinament. Organitzen tallers sobre ciutadania, salut o educació on infiltren a poc a poc els seus referents religiosos.

Ocupen els espais que els poders públics han abandonat i estan potenciant les xarxes socials com a mitjà de transmissió. Un dels punts més inquietants és el seu veritable objectiu és imposar una "normalitat paral·lela". No busquen derrocar l'Estat per la força, sinó fer que, en certes zones, la República ja no sigui la referència.