Indignació amb l'agència de notícies del Govern per blanquejar okupes a Vallcarca

Els mitjans de comunicació públics i subvencionats a Catalunya han comprat el relat de l'esquerra radical en matèria d'habitatge. Un exemple és el de l'Agència Catalana de Notícies (ACN). En un reportatge sobre la situació de l'habitatge a Vallcarca (Barcelona), fa de corretja de transmissió del missatge una minoria radical.

Presenta el cas d'uns veïns a Vallcarca pendents del desallotjament decretat per l'Ajuntament de Barcelona. ACN dona veu a Som Barri, una entitat vinculada a l'esquerra radical que representa una minoria a Vallcarca.

Aquesta entitat ha sol·licitat aturar el procediment d'execució, acusant el consistori de voler fer fora les famílies amb l'excusa de la infravivenda. La realitat és que a Vallcarca hi ha un clam dels veïns contra les conseqüències de l'ocupació.

Però això no és tot. L'agència també afirma com una veritat assentada que “l'ajuntament vol desallotjar tres finques que el Sindicat de l'Habitatge va cedir a famílies vulnerables el 2019”.

Això ha provocat un rebombori a les xarxes socials. Una vegada més, X ha servit per desmuntar el relat de l'esquerra política i mediàtica.

Respostes a ACN

Un grup de veïns farts que Som Barri s'arrogui la representació de Vallcarca ha donat el seu punt de vista. Afirma que aquests veïns que volen desallotjar “viuen gratis mentre insulten, intimiden, coaccionen i atemoreixen veïns i propietaris”. Asseguren a més que porten sis anys sense pagar res, ni lloguer ni hipoteca.

Arnau critica ACN per dir que el sindicat “va cedir” els habitatges en lloc de dir “ocupar”. “Us feu dir periodistes i compreu aquest eufemisme?”, exclama.

Miquel recorda que “el Sindicat de l'Habitatge no té cap autoritat per cedir res perquè no és el propietari”.

Altres veïns asseguren que “no és un veí sinó un okupa que amenaça els veïns”. I que “tot el barri (el real, no l'imaginari) els volem fora”.

“Estem fins al capdamunt de tanta ximpleria, que treballin i paguin com tothom”, diu Mon. “Okupes rient-se de la resta de veïns que paguem lloguer o hipoteca mentre ells viuen gratis en pisos que no són seus”, afirma Dani. “Ja n'hi ha prou de donar veu a aquests caradures”, exclama un altre veí indignat.

Els comentaris deixen entreveure que l'ocupació està provocant molts problemes de convivència al barri. I lamenten que tant TV3, com Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies sempre donin veu a uns mateixos que són una minoria. Adverteixen del perill de blanquejar l'okupació i la delinqüència.