Els estrangers ja són la meitat de la població entre 25 i 40 anys a Catalunya.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha ofert nous dades de població que han d'invitar a la reflexió a Catalunya. Segons les noves dades, la població a Catalunya ha augmentat un 1% en un any, fins als 8.124.368 habitants. L'increment es fonamenta en el creixement positiu del saldo migratori.

Dos dades criden especialment l'atenció. Una, que el percentatge del total d'estrangers sobre la població catalana ha superat per primera vegada el 25%. És a dir, que una de cada quatre persones que viuen a Catalunya ha nascut a l'estranger.

L'altre, que la meitat de la població entre 25 i 40 anys a Catalunya són d'origen estranger. En ambdós casos és la xifra més alta assolida fins ara. La qual cosa parla d'un increment continuat de la població estrangera a Catalunya.

Això contrasta amb el descens dels nascuts a Catalunya: entre gener i abril han arribat 14.500 persones de fora, mentre que hi ha 10.000 habitants autòctons menys.

Substitució demogràfica

Alguns sectors es refereixen a aquest procés com a “substitució demogràfica”. És el terme encunyat per fer referència a la pèrdua progressiva de població autòctona i la seva substitució per població estrangera. Darrere d'aquest fenomen hi ha diversos factors.

Un d'ells és precisament l'increment exponencial de població estrangera en edat de procrear. Les cultures més presents a Catalunya tenen ràtios de natalitat que doblen o tripliquen la dels autòctons. Per tant, aquestes poblacions creixen molt ràpid mentre que la població autòctona disminueix.

Altres factors són de tipus socioeconòmic, per la falta de perspectives de la joventut i les parelles. I també cultural, com la demonització de la maternitat i la família des d'institucions i mitjans de comunicació.

També a Espanya

Encara que més pronunciada, la situació a Catalunya no és aïllada ni aliena al que està ocorrent a Espanya. Segons l'INE, la població espanyola ha augmentat 75.856 persones fins als 49.153.849 habitants en el primer trimestre de 2025. També és el rècord històric, i auspiciat per l'increment migratori.

El nombre d'estrangers a Espanya va augmentar 95.363 persones entre gener i abril, i la població autòctona va disminuir en 19.498 persones. A Espanya ja hi ha 6.947.711 estrangers. Els nascuts a Espanya van baixar en 42.165, mentre que els nascuts a l'estranger van pujar 118.030.