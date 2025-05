Més de 20 organitzacions feministes demanen al Gobierno revisar les teràpies trans

Un grup de més de vint associacions feministes ha enviat una carta al Ministeri de Sanitat. Sol·liciten una revisió detallada i transparent sobre les teràpies d’afirmació de gènere a Espanya. Aquestes inclouen hormonacions i cirurgies dirigides a persones trans, especialment menors. Les intervencions (i els seus efectes irreversibles) són motiu de creixent preocupació entre aquestes organitzacions

Les associacions mostren inquietud davant la manca de dades oficials sobre aquestes teràpies al sistema públic de salut. A la missiva, demanen informació clara sobre els protocols utilitzats i els registres de les intervencions quirúrgiques realitzades. També sol·liciten detalls del seguiment clínic a qui rep aquests tractaments. Reclamen que s’informi sobre el rang d’edats i tipus de tractaments, amb especial atenció a infants i adolescents:

Argumenten que l’evidència científica sobre l’eficàcia i seguretat d’aquestes teràpies hormonals i quirúrgiques en menors és insuficient. Per això, demanen que el Ministeri de Sanitat expliqui si aquests tractaments estan avalats per estudis rigorosos. També qüestionen si es continuen aplicant sota un ús experimental. De passada, exigeixen transparència respecte als costos que assumeix el sistema sanitari per finançar aquests processos

Opacitat per fer una bona anàlisi

La carta subratlla l’absència de seguiment públic i dades consolidades sobre intervencions com mastectomies no oncològiques, faloplàsties o vaginoplàsties realitzades en el marc de l’afirmació de gènere. Segons les organitzacions, aquesta manca d’informació afecta la confiança en el sistema sanitari. A més, limita la capacitat per avaluar els riscos i beneficis reals per als pacients

Aquesta crida arriba en un context internacional on diversos països han començat a restringir o prohibir tractaments de canvi de sexe en menors. Informes recents del Regne Unit, Estats Units i països escandinaus alerten sobre els possibles danys derivats de l’ús de bloquejadors de pubertat i hormonació creuada. Recomanen en molts casos prioritzar teràpies psicològiques abans d’iniciar intervencions mèdiques

La carta, per exemple, esmenta l’informe del Departament de Salut i Serveis Humans dels Estats Units. Aquest qüestiona l’enfocament afirmatiu en adolescents i aconsella explorar altres causes del malestar vinculat a la identitat de gènere. També al·ludeix a l’alarma de l’Acadèmia Americana de Pediatria davant la manca de dades exhaustives. Assenyala que algunes investigacions presenten un biaix en centrar-se només en certes perspectives

La carta també sol·licita informació sobre l’atenció a persones que decideixen revertir el procés, conegudes com a "detransicionants". Pregunten per les possibles complicacions mèdiques o emocionals derivades dels tractaments. Reclamen saber com es registren aquestes situacions i quins protocols existeixen per assegurar una atenció adequada durant tot el procés