Crisi migratòria: Espanya es consolida com a alternativa a Itàlia per als traficants

La pressió migratòria sobre Europa continua, i amb Espanya en una posició molt destacada. En el que portem de 2025, Europa ha rebut més de 54.000 immigrants irregulars. Per la seva banda, Espanya ha comptabilitzat 15.291 arribades il·legals, destacant Canàries amb 10.902 entrades, mentre que a la Península i Balears se'n van registrar 4.389. Així ho desgrana una anàlisi de Rubén Pulido per a La Gaceta.

Tot i que aquesta xifra representa una caiguda del 30% respecte a 2024, la ruta canària es manté molt activa. Els migrants provenen principalment de països del Sahel, com Mali i Senegal, a més del Marroc:

En contrast, Itàlia ha rebut 20.438 entrades il·legals en el que portem d'any. L'arribada al Govern de Giorgia Meloni ha suposat una reducció significativa del 60% en les arribades respecte a anys anteriors. La majoria dels migrants que entren per Itàlia són originaris de Bangla Desh, Eritrea, Pakistan i Egipte.

Tanmateix, la Mediterrània Central continua sent una ruta crítica a causa de la presència de diverses ONG. Ja són molts els experts (i FRONTEX) que assenyalen que les ONG generen un efecte crida i compliquen el control migratori. Sense anar més lluny, Open Arms és una de les ONG que més compliquen la política migratòria italiana.

Altres països de la regió també mostren tendències a la baixa en les arribades il·legals. Grècia comptabilitza 12.688 entrades, principalment d'Afganistan, Egipte i Sudan, mantenint un descens sostingut. Xipre registra una caiguda del 80% amb 953 arribades, majoritàriament sirians. Malta, amb només 27 entrades, manté una migració il·legal limitada, principalment d'origen tunisià. La ruta dels Balcans ha experimentat un descens del 60%, amb 3.093 arribades provinents de Turquia, Síria i Afganistan.

La ruta atlàntica està molt activa

Així doncs, tot i que diverses regions europees presenten disminucions significatives, la ruta atlàntica cap a Canàries destaca per la seva activitat constant i perillositat. Aquesta situació ha fet que Espanya esdevingui una alternativa rellevant per a les xarxes de tràfic de persones. Com ja s'ha destacat, la principal raó d'aquest trasllat és el control migratori de la primera ministra Meloni.

L'evolució d'aquestes rutes reflecteix dinàmiques migratòries diverses en qualsevol cas. A Espanya, per exemple, predominen migrants del Sahel i del nord d'Àfrica, mentre que a Itàlia s'observa una presència més gran de migrants provinents d'Àsia i la Banya d'Àfrica. D'altra banda, tampoc no cal oblidar que el conflicte a Ucraïna encara impulsa fluxos migratoris a les rutes de l'Est.

Aquestes xifres i tendències evidencien que, tot i que Europa ha avançat en el control migratori, especialment a les rutes mediterrànies, la pressió sobre Espanya, i en particular sobre les Illes Canàries, es manté elevada. De fet, s'espera que la situació empitjori durant els pròxims mesos.