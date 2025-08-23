Albiol es posa ferm amb el mercat il·legal que causa inseguretat a Badalona
Veïns denuncien inseguretat mentre el ‘mercat de la misèria’ continua expandint-se
L'anomenat “mercat de la misèria” s'ha expandit a la frontera entre Badalona i Sant Adrià de Besòs. El que abans es limitava al matí dels dimarts, ara comença ja dilluns a la tarda i s'allarga fins al migdia de dimarts. Aquesta ampliació ha disparat la inquietud veïnal per la inseguretat, les molèsties i la degradació de l'entorn
Aquest mercat opera completament al marge de la llei, obtenint benefici de la compravenda d'objectes d'origen dubtós. La mera existència d'aquest tipus de mercats perjudica directament els comerços legals de la zona, que sí que compleixen amb impostos i normatives, generant una competència deslleial. Aquest tipus de competència genera a ciutats com Barcelona unes pèrdues de 65 milions d'euros al comerç local
Davant d'aquesta situació, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha demanat al delegat del Govern a Catalunya l'actuació urgent de la Policia Nacional. Demana la presència constant d'aquest cos perquè és l'únic amb competències en matèria d'estrangeria
Calvari veïnal
Centenars de persones es concentren setmana rere setmana a la zona on s'instal·la l'anomenat “mercat de la misèria”, cosa que incrementa la sensació d'inseguretat entre els veïns. Segons va informar Tot Badalona, dilluns passat l'afluència massiva va provocar sorolls, brutícia i una ocupació de l'espai públic que molts residents consideren insostenible. La polèmica ha reobert el debat sobre la permissivitat que envolta aquest mercat il·legal i els seus efectes en la convivència
"Necessitem més forces de seguretat i millor equipades. No hi ha cap altra solució.", "És fastigós l'abandonament que tenen per nosaltres." comenten alguns veïns indignats a les xarxes
Davant d'aquest escenari, els veïns reclamen un control policial més ferm i que la Guàrdia Urbana actuï amb més contundència. Tal com recorden els veïns, en ocasions anteriors el problema només va rebre atenció institucional quan les imatges del mercat es van fer virals a les xarxes socials. Ara denuncien que, tot i que les circumstàncies es repeteixen setmana rere setmana, la resposta de les autoritats ha estat mínima i insuficient
“La presència de la Guàrdia Urbana serà constant”, van ser les contundents paraules de l'alcalde de la ciutat, Xavier Albiol, davant d'aquesta situació. Encara que resulten encoratjadores, el seu incompliment podria comportar greus conseqüències per a la població catalana. De fet, alguns veïns adverteixen a X que aquests incidents havien estat comunicats al regidor corresponent fa més de dues setmanes, sense que fins ara s'hagués pres cap mesura
Contra el top manta
La venda il·legal coneguda com a "top manta" ha generat un augment significatiu de la inseguretat en diverses localitats de Catalunya. A Badalona, la Guàrdia Civil va intervenir més de 10.000 parells de vambes i 250 bosses falsificades, valorades en més d'1,4 milions d'euros
En altres parts de Catalunya, han protagonitzat enfrontaments amb la policia, com el que va tenir lloc a Salou. Lloc on un operatiu conjunt dels Mossos i la Policia Nacional va intervenir a un grup de manters subsaharians que, davant la presència policial, van llançar pedres i van aixecar barricades
Davant d'aquests fets, és imperatiu que les autoritats locals i autonòmiques implementin mesures més contundents per erradicar el top manta. Això inclou un augment en la presència policial, sancions efectives als infractors i col·laboració entre diferents cossos de seguretat per garantir el compliment de la llei. Només amb una acció decidida es podrà protegir la seguretat dels ciutadans i el benestar del comerç legal a la regió
Més notícies: