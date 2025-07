Vox inicia una ofensiva contra el top manta que 'arruïna el petit comerç'

A la darrera sessió parlamentària, el grup de Vox va presentar una moció al Parlament de Catalunya on proposava dues coses. Primer, la protecció del negoci local i, d'altra banda, l'expulsió de la venda il·legal dels carrers.

Aquesta proposta no ha tingut el suport suficient per tirar endavant, comptant únicament amb el suport del PP i l'abstenció d'Aliança Catalana. El PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP van votar en contra de la proposta del partit d'Ignacio Garriga.

Perill per al comerç local

Segons PIMEC, l'associació de la petita i mitjana empresa, la negativa a intervenir als top manta genera més de 135 milions d'euros de perjudici anual a Barcelona. No només de manera directa al comerç local, que perd 65 milions anuals, sinó que a causa de productes falsificats la indústria perd 70 milions d'euros més.

I no és només que la inacció governamental estigui atacant l'activitat comercial, sinó que també juga en contra teva. Si els municipis recaptessin els impostos de llicències que corresponen, comptarien amb més de 35 milions d'euros extra per al seu pressupost. Diners que es podrien transformar en iniciatives necessàries per a aquests municipis o per a la millora dels serveis i infraestructures.

Enfrontaments amb les forces de l'ordre

Els top manta no només rebenten el comerç local, sinó que quan s'organitzen poden arribar a ser extremadament violents. El mes passat, més de 300 unitats policials van haver d'actuar a Salou, on manters subsaharians van muntar barricades al carrer per intentar obstaculitzar els registres policials. Fins i tot van rebre els antiavalots amb pedres i altres objectes.

L'esquerra dona suport i normalitza els manters

L'1 de juny vam poder observar, a la cursa 'antiracista', el gran suport i cobertura que donen al sindicat manter grups com els Comuns o la CUP.

També, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ex de Junts i ara al Govern del PSC, ha defensat públicament els top manta. ''No són delinqüents, són víctimes", subratllant que el veritable problema al voltant del top manta no és l'activitat dels manters, sinó les màfies que els exploten. Ha insistit que Catalunya ha d'oferir alternatives socials i regularització migratòria per desmantellar aquestes xarxes.

Vox inicia una campanya per tot Catalunya de suport al petit comerç

Per tot això, Vox ha decidit posar en marxa una campanya per tot Catalunya per donar suport al petit comerciant català abandonat. "Aquesta pràctica il·legal arruïna el petit comerç i competeix deslleialment amb ell", denuncien des del partit d'Ignacio Garriga.

La campanya pretén "protegir el comerç local i expulsar la venda il·legal dels carrers" i consistirà en el repartiment de flyers informatius per tot Catalunya. Des de Vox posaran el focus en localitats com Barcelona, Tarragona, Salou, Cambrils, Hospitalet, Canovelles, Roses, Sitges, Calafell o Sant Adrià de Besòs, que consideren alguns dels municipis més afectats per aquesta "xacra permesa, fomentada i protegida per la Generalitat"