Sorpasso a Alemanya: la Gran Coalició fa pagar factura a la CDU i dispara AfD
La CDU va guanyar al febrer unes eleccions alemanyes marcades per l'enfonsament de l'esquerra i la pujada de la dreta radical. La immigració, la seguretat i la recessió econòmica van marcar la contesa electoral. Finalment, Alternativa per Alemanya (AfD) va obtenir un 20% dels vots, mentre que el centredreta es va imposar amb un 28%
Tot i que AfD va ser la segona força més votada, la CDU va preferir formar un govern de centre amb l'SPD. Això està començant a passar factura al partit de Friedrich Merz. Una enquesta de Forsa publicada aquesta setmana ja situa l'ultradreta com a primera força
El partit d'Alice Weidel s'està beneficiant de la percepció de traïció de la voluntat dels ciutadans. Els resultats van deixar clar que la fórmula preferida dels alemanys era un govern conservador. Però Merz va ignorar la voluntat popular i va pactar amb la socialdemocràcia, tot i que l'SPD va ser el partit més castigat a les urnes
Crítiques a la gestió del govern centrista
Molts critiquen ara la CDU per supeditar els interessos alemanys a les pressions de l'elit europeista. Això impedirà grans canvis en matèries urgents com la crisi econòmica i el caos migratori. El Govern centrista ja està acusant el desgast dels cent primers dies
La CDU i l'SPD, partits de govern, perdrien tres punts cadascun respecte de les últimes eleccions segons aquesta nova enquesta. El gran beneficiat seria AfD, que guanyaria sis punts. També pugen altres partits minoritaris, la qual cosa confirma la desafecció dels alemanys cap a la coalició governant
Tot i que els experts veuen amb bons ulls l'augment de la inversió pública, critiquen en canvi l'increment de la despesa social. Demanen als conservadors un gir radical de les polítiques econòmiques, que implicarà retallar les ajudes públiques i apujar l'edat de jubilació
Això és un dels motius de la sensació del que molts alemanys comencen a anomenar “el gran engany” de la CDU. Merz va defensar durant la campanya electoral la recepta de l'austeritat per sortir de la crisi. L'acord amb l'SPD d'Olaf Scholz el va obligar a cedir en temes com la inversió pública o la despesa en defensa
La reunió sobre la guerra d'Ucraïna a la Casa Blanca ha transmès la imatge de la debilitat de l'elit europea, que arrossega també el govern alemany. L'aliança CDU-SPD s'està mostrant impotent davant l'enfonsament de la UE davant actors com Rússia, la Xina i els EUA
Avís al PP a Espanya
En els primers cent dies també s'ha vist un govern sense dinamisme i les propostes del qual per enfortir Alemanya no estan donant fruits. Això reforça el paper d'AfD com a alternativa de govern. Els models d'èxit dels seus homòlegs en països com Polònia i Hongria donen ales al projecte nacionalista alemany que defensa Weidel
Però el que està passant a Alemanya és també un toc d'atenció al PP, que somia alliberar-se de Vox per governar en minoria. Per això necessitaria el suport extern del PSOE, la qual cosa donaria lloc a una coalició de centre a l'estil alemany
Tot i que les enquestes mostren que PP-Vox és la fórmula preferida dels espanyols, les elits pressionen per un govern de centre. Podria passar com a Alemanya, on la CDU va copiar el discurs d'AfD en temes com la immigració. Però un cop evitat el sorpasso, va sucumbir a les pressions de Brussel·les per formar un govern de centre
