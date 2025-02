Matrimonis forçats de noies a Barcelona: cada setmana es denuncia un nou cas

Fa uns dies una plataforma d'educadors del Raval van llançar un SOS denunciant el que passa amb moltes noies. Van alertar d'un estricte control de les famílies sobre aquestes menors, a les quals aïllen socialment quan arriben a l'adolescència. En molts casos és el pas previ per obligar-les a casar-se.

Aquests professionals també van vincular els casos a comunitats religioses tancades. La seva denúncia va destapar el drama dels matrimonis forçats a Catalunya. Tot i estar prohibits per llei, la policia ha registrat uns 200 casos en els últims quinze anys.

Són dades de la Generalitat a petició de Vox, encara que es nega a informar de l'origen de les famílies per "evitar l'estigmatització". Algunes associacions culturals islàmiques del Raval neguen la problemàtica i parlen de casos aïllats que es solucionen amb mediació. Altres més valentes han decidit alçar la veu, com l'Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses (Acesop).

La realitat és molt pitjor del que diuen les xifres

En declaracions a Betevé, aquesta organització alerta que la realitat és molt pitjor del que apunten les dades. De fet, la Generalitat va reconèixer que a l'estadística només es compten els casos registrats però que podria haver-n'hi molts més.

Huma Jamshed, responsable de l'organització, assegura que cada setmana reben almenys un nou cas. Són noies que arriben a l'entitat demanant ajuda perquè la seva família les vol casar amb algú en contra de la seva voluntat. Segons explica, a canvi de pactar l'enllaç les famílies reben uns diners que després inverteixen a portar altres parents a Barcelona.

Tot comença amb el pas de la infantesa a l'adolescència. Les famílies aïllen socialment aquestes nenes impedint-los que facin activitats, i fins i tot els impedeixen anar soles pel carrer o acostar-se a altres nens. El control familiar fa que les nenes es tornin més dòcils i després acceptin casar-se amb qui ells volen sense protestar.

Si s'hi neguen poden acabar morint

Els matrimonis se solen dur a terme mitjançant engany. Segons explica Jamshed, són conduïdes al Pakistan i un cop allà les extorsionen (per exemple traient-los la documentació perquè no puguin tornar a Espanya).

La situació és tan dramàtica que les nenes que fugen acaben tornant tard o d'hora amb les seves famílies. "Totes les que conec en aquesta situació acaben casant-se per la força i ja tenen dos o tres fills", afirma aquesta activista pakistanesa. En els casos més extrems la rebel·lia els pot costar la vida, com a dues germanes de Terrassa assassinades al Pakistan per un crim d'honor el 2022.

Connivència de les autoritats a Catalunya

La responsable d'Acesop assenyala també clarament la hipocresia de les autoritats a Catalunya. "Hi ha dones amb alts càrrecs a l'Ajuntament de Barcelona que assisteixen a dinars organitzats per homes pakistanesos on no hi ha cap dona", afirma. El qual, segons diu, és del tot "inadmissible".

La connivència amb aquestes comunitats en favor d'una suposada diversitat atempta contra els drets més elementals de les dones i les nenes. Resulta contradictori, sobretot perquè aquests partits són els que després defensen el feminisme més radical.

En canvi, Jamshed posa en valor el treball diari d'entitats com la Xarxa del Raval, Dones de Sant Antoni i l'Associació Salut i Família. Fan una tasca de conscienciació que és molt important per a aquestes noies. Encara que caldrà una implicació molt més gran de les institucions per identificar l'origen del problema i començar a eradicar-lo.