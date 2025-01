Gairebé 200 matrimonis forçats a Catalunya en els últims anys, molts d'ells nenes

Una plataforma d'educadors del barri del Raval han llançat un missatge de socors aquesta setmana pel que està passant amb moltes nenes. Alerten d'un control extrem de les famílies sobre aquestes nenes en comunitats religioses tancades. En arribar a la majoria d'edat els impedeixen fer activitats i tenir qualsevol tipus de vida social.

Associacions culturals del barri adverteixen que en molts casos l'aïllament social és el pas previ per obligar-les a casar-se. Això hauria d'encendre totes les alarmes. Sobretot tenint en compte que no es tracta d'un fet aïllat.

Organitzacions humanitàries fa temps que alerten de l'augment de matrimonis forçats a Europa en els últims anys. Estem davant d'un fenomen en auge, que té també el seu impacte també a Catalunya.

Precisament per posar llum al problema, Vox ha sol·licitat al Parlament les dades dels matrimonis forçats (no només de menors) a Catalunya. La Conselleria d'Igualtat i Feminismes ha facilitat els casos dels quals es té constància des de 2009 fins a 2021.

Són dades oficials proporcionades per la Conselleria d'Interior.

En aquest període s'han registrat 194 casos de matrimonis forçats, malgrat que la llei els prohibeix taxativament. El principal repunt es va produir entre 2009 i 2011, i des de llavors s'ha mantingut estable. En alguns anys ha estat especialment elevat, com el 2013, amb 26 casos detectats.

Molts casos de 16 i 17 anys

La conselleria ha ofert també un desglossament per edats. Quatre dels matrimonis forçats són de nenes entre 10 i 12 anys, mentre que s'han detectat 46 casos de nenes entre 13 i 16 anys obligades a casar-se. De fet, la franja dels 16 i 17 anys són les que acumulen més casos, amb 32 i 25 matrimonis forçats.

Casos detectats a Catalunya (2009-2021) Any Casos 2009 12 2010 15 2011 21 2012 16 2013 26 2014 10 2015 15 2016 14 2017 10 2018 12 2019 15 2020 18 2021 10 Font: Conselleria d'Interior

Casos per edat (2009-2021) Edat Casos 0-9 0 10 2 11 1 12 1 13 7 14 9 15 14 16 32 17 35 18 18 19 31 20 16 21 10 22 6 23 5 24 0 25 0 26 1 27 1 28 2 29 0 30 0 31 1 32 0 33 2 34-99 0 Font: Conselleria d'Interior

El Departament d'Igualtat no ha ofert dades sobre l'origen de les famílies "per evitar possibles estigmatitzacions". Afirma que la problemàtica s'ha d'abordar "sobre la perspectiva que constitueix una greu vulneració dels drets humans". Però afegeix que "és un fenomen universal que afecta totes les cultures i societats".

A més, cal tenir en compte que l'estadística no té en compte el període de 2021 fins ara. I que mostra només els casos detectats, sense reflectir aquells dels quals hi ha sospita o risc baix. Per tant, les dades no recullen la globalitat d'un fenomen que probablement sigui encara pitjor.

Fenomen creixent a Europa

Les organitzacions humanitàries han alertat de l'augment dels matrimonis forçats en els últims anys a Europa. A més, asseguren que molts d'aquests casos són nenes i adolescents. Això ha incentivat els estats a legislar de forma concreta contra aquestes pràctiques, i a desenvolupar mecanismes d'abordatge del problema.

El cas va ser denunciat l'any passat per l'eurodiputada Assita Kanko al parlament europeu. Va advertir que en ple 2024 hi ha nenes i dones que viuen a la Unió Europea com si estiguéssim a l'Edat Mitjana.

Kanko, originària de Burkina Fasso i no precisament d'ultradreta, va assenyalar clarament la comunitat islàmica com a responsable d'aquesta situació. En aquesta religió els matrimonis estan regulats per la xaria i només se sotmeten a les seves lleis i dictats. El control religiós es combina amb els costums particulars de cada país, donant lloc a comunitats tancades i mons paral·lels.

La dignitat de les dones està en joc, els valors europeus han de prevaldre", va clamar aquesta europarlamentària. "No podem deixar que aquestes dones i nenes visquin a l'edat mitjana l'any 2024. Si les abandonem, estem abandonant totes les dones".