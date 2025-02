La Generalitat admet que TV3 margina Vox i Aliança Catalana

Partits com Vox i Aliança Catalana fa temps que denuncien la vulneració dels principis bàsics del servei públic audiovisual a Catalunya. Critiquen que vulnera el pluralisme polític i la neutralitat. La poca o nul·la presència d'aquests partits, a més de la seva estigmatització, contrasta amb la sobrerepresentació d'altres partits i ideologies.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ho acaba de reconèixer en el seu últim informe. Aquest és un organisme independent que vetlla pel correcte funcionament dels mitjans de comunicació, tant públics com privats.

Aquest dilluns ha publicat l'informe sobre pluralisme polític, i no deixa en bon lloc a TV3.

Sense gairebé presència

La televisió que paguen tots els catalans va marginar Vox i Aliança Catalana el 2024. La seva escassa presència contrasta amb la màxima representació obtinguda pel PP, seguit, per aquest ordre, per ERC, PSC/PSOE i Junts.

Una tendència seguida també per Catalunya Ràdio, que va donar especial preferència a ERC seguit de Junts, PSC/PSOE i PP. Tant Vox com Aliança Catalana van ser ignorats pels mitjans públics catalans.

Això és una anomalia tenint en compte que tant Vox com Aliança Catalana tenen representació al Parlament. El cordó sanitari mediàtic impedeix que els seus votants tinguin el mateix dret a la informació que els votants d'altres partits. A més, incorre en una competència deslleial entre formacions polítiques.

Aquesta anomalia és més flagrant en el cas d'Aliança Catalana, la líder de la qual, ara diputada, mai no ha estat entrevistada per TV3 ni Catalunya Ràdio. La direcció va al·ludir a criteris com l'interès informatiu. Les poques vegades que el partit apareix a televisió és amb connotacions negatives.

Estigmatització i biaix ideològic

On sí que han tingut més presència tant Vox com AC ha estat a RTVE, en programes com El Cafè d'Idees. No obstant això, la cosa tampoc millora gaire. Segons l'informe del CAC, el PP és el partit amb més presència seguit de PSC/PSOE, Junts i ERC.

RAC1 ha estat un altre dels mitjans criticats pel seu biaix ideològic. En aquest cas el PP encapçala el rànquing de partits amb més presència, seguit d'ERC, PSC/PSOE i Junts. Aquest és un dels mitjans més subvencionats a Catalunya.

L'informe del CAC confirma que els mitjans públics i subvencionats són una corretja de transmissió del poder. No només per la sobrerepresentació d'alguns partits, sinó també pel seu biaix ideològic.

TV3 i Catalunya Ràdio, així com RAC1, han ignorat el tema de la inseguretat tot i que és una de les principals preocupacions dels catalans. En canvi, han donat tot el bombo possible a temes com el de l'habitatge. TV3 i RAC1 han estat altaveus de teories com que la inseguretat són simples percepcions.

També solen caracteritzar a Vox i AC amb apel·latius com "ultra", "extrema dreta" i "xenofòbia". Això ha augmentat la desafecció de molts catalans cap a tot un símbol de catalanitat com era TV3.