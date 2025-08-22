María Chacón, l'exregidora de Junts que lidera un nou partit contra la inseguretat
La política municipal recull el nou pols polític a Catalunya i Barcelona no podia ser una excepció
Barcelona comptarà a les eleccions municipals de 2027 amb una nova formació veïnal l’objectiu principal de la qual serà combatre la delinqüència i recuperar la confiança ciutadana. L’agrupació, batejada com Gent de Barcelona, es defineix com un projecte sense sigles partidistes i amb vocació de retornar el protagonisme als barris.
La candidatura estarà encapçalada per María Chacón, exregidora de Junts al districte de Ciutat Vella. El número dos de la llista serà el productor de cinema Víctor Riverola, que denuncia reiteradament la degradació de la ciutat. De fet, en una entrevista recent per a Crónica Global, Riverola descrivia la ciutat com a víctima d’una “decadència crònica”.
El projecte Gent de Barcelona
El nou partit sorgeix com a resposta a la sensació d’inseguretat i a la percepció de deixadesa política a la capital catalana. Segons els seus promotors, Barcelona arrossega problemes de delinqüència, incivisme i deteriorament urbà que no s’estan afrontant amb eficàcia. Riverola assegura que “recuperar la ciutat i retornar-la als seus veïns” és la motivació principal de la candidatura.
Entre els eixos d’actuació de Gent de Barcelona figuren la millora dels serveis públics bàsics, des de la neteja fins al manteniment de carrers i equipaments, així com la transparència en la gestió municipal. L’agrupació critica l’opacitat dels governs locals de les darreres dècades i proposa un control exhaustiu de cada euro de despesa pública. Com no podia ser d’una altra manera, un dels aspectes centrals del seu discurs és la seguretat.
Els impulsors denuncien la impunitat de multireincidents i els alts nivells de delictes en alguns districtes. Consideren que sense civisme ni protecció veïnal no pot haver-hi llibertat ni convivència. Per això, la seguretat ciutadana es planteja com un pilar transversal del seu programa. Queda així constatat que el debat de la inseguretat a Catalunya no ha fet més que començar.
De Junts a una candidatura ciutadana
La trajectòria de María Chacón dona un pes addicional a la iniciativa. Després del seu pas per Junts com a regidora a Ciutat Vella, va trencar amb el partit enmig de tensions internes i acusacions d’agressions masclistes contra la seva persona. Ara ha decidit fer el salt al capdavant d’una candidatura veïnal. El seu perfil polític es combina ara amb un projecte de base ciutadana que pretén reunir persones de diferents sensibilitats ideològiques.
L’agrupació es proposa també abordar el problema de l’habitatge i l’especulació immobiliària. En aquest sentit, reclamen límits a la pressió turística que, segons denuncien, expulsa veïns i comerços tradicionals dels barris. Riverola ho resumeix de manera taxativa: Barcelona, diu Riverola, ha de ser per als seus veïns, no per als fons voltor ni per a interessos externs.
Amb la vista posada en 2027, Gent de Barcelona inicia un camí en què cerca implantar-se a tots els barris i presentar un projecte alternatiu als partits tradicionals. El seu missatge pretén connectar amb una ciutadania desencantada. Assistim així a una nova venjança de la política municipal contra anys de desgavell a Catalunya.
