Junts busca nou líder al Parlament davant d’un curs endimoniat
Carles Puigdemont considera esgotat el lideratge d'Albert Batet
Junts es prepara per a un nou curs parlamentari que serà clau per al devenir del partit i de la política catalana en els pròxims anys. Els postconvergents afronten un panorama complex, amb les enquestes adverses i Aliança Catalana trepitjant-los els talons. La prioritat és recuperar la iniciativa com a primer partit de l'oposició, i per això busquen substitut per a l'esgotat Albert Batet
El paper del tarragoní ha decaigut de manera estrepitosa en els últims mesos. Això ha coincidit amb l'ascens d'altres figures emergents del partit. Fonts com Crónica Global asseguren que Puigdemont ja li està buscant acomodament als cercles de Madrid
L'elecció d'Albert Batet per liderar el grup parlamentari en aquesta nova legislatura ja va ser molt discutida a Junts. L'absència obligada de Carles Puigdemont i la feblesa de Batet són un hàndicap per a un partit que aspira a actuar com a alternativa de Govern. El problema s'ha anat agreujant, fins al punt que molts veuen Alejandro Fernández (PP) com a cap de l'oposició en funcions
L'irrelevància de Junts al Parlament ha coincidit amb el fracàs de l'estratègia a Madrid i el creixement d'Aliança Catalana. Les últimes enquestes són preocupants. El context obliga Carles Puigdemont a fer un pas per recuperar protagonisme a Catalunya
Mònica Sales, ungida per Puigdemont
El declivi d'Albert Batet ha donat impuls a altres dirigents en els últims mesos. Com Antoni Castellà, el president de Demòcrates de Catalunya, que va entrar a l'estructura orgànica com a vicepresident de Junts en l'últim Congrés Nacional. Des de llavors s'ha consolidat com la veu de l'estratègia econòmica i fiscal de Junts al Parlament
Molts veuen la seva consolidació com una cosa oportuna en un moment en què Junts necessita prestigi i moderació. Però altres dubten de les seves qualitats com a veritable líder polític. El mateix passa amb Salvador Vergés i Francesc de Dalmases
El primer ha guanyat pes en els últims mesos com una veu combativa per contrarestar el to de Sílvia Orriols o Esther Capella. El segon roman com l'últim residu del sector borrasista caigut en desgràcia. Tots dos serveixen per agitar les passions del flanc més independentista, però manquen de prou pes orgànic per liderar el grup
En canvi, Mònica Sales reuneix totes les condicions per encapçalar el lideratge del grup parlamentari a partir de setembre. Ungida per Waterloo i portaveu al Parlament des de 2021, la tortosina ha anat guanyant pes aquest últim any. No només coordina les tasques del grup parlamentari, sinó que també ha pres la iniciativa en la sessió de control al Govern en diverses ocasions
Aquest estiu, Sales ha rebut l'encàrrec de Waterloo d'assumir les tasques executives i d'organització dins del grup parlamentari. És un pas més per a la consolidació del nou lideratge. El canvi ha de comportar també un trasllat del pes de Madrid a Catalunya
Josep Rius, pendent de Barcelona
A Junts han crescut les veus que demanen a Carles Puigdemont abandonar la trinxera de Madrid per centrar-se en la lluita amb el PSC a Catalunya. L'escenari madrileny no acaba de donar fruits i és una llosa cada cop més gran per a les expectatives electorals del partit. En canvi, a Catalunya continuen havent-hi moltes coses en joc
Comença un nou curs que serà clau per a les aspiracions de Salvador Illa de consolidar el seu Govern. Junts ha de jugar un paper més decidit com a líder de l'oposició, no només en l'aspecte nacional sinó també ideològic. Catalunya és, en aquest sentit, un escenari clau per culminar el gir a la dreta de Junts i frenar l'ascens de l'orriolisme
Tot això en un context preelectoral, ja que tots els partits han iniciat la cursa cap a les municipals de 2027. També Junts, que però continua sense designar un candidat per arrabassar a Jaume Collboni l'alcaldia de Barcelona
Qui encapçala les travesses és Josep Rius, a qui molts veien precisament com a successor natural de Batet al capdavant del grup parlamentari. Això allunya Rius del Parlament i deixa la pista lliure per a l'entronització de Mònica Sales. Junts comença a escalfar motors davant d'una legislatura clau per apuntalar l'alternativa de Govern a Catalunya
