L'expresentador de TV3 Eduard Berraondo fitxa per Aliança Catalana
Sílvia Orriols torna el cop al cordó mediàtic i fitxa un històric de la pantalla com a cap de premsa
Aliança Catalana anuncia un fitxatge estrella. La formació ha incorporat Eduard Berraondo, un dels periodistes més veterans i coneguts del panorama català, com a nou cap de premsa. La notícia ha estat avançada per Rubèn Novoa per a XCatalunya, i suposa un moviment de pes en l'estratègia comunicativa del partit.
L'anunci es va fer durant el primer pòdcast oficial de la formació i ha estat rebut com un cop d'efecte. Berraondo, que va iniciar la seva carrera el 1979 a Mundo Diario, ha treballat en multitud de mitjans. Destaquen TVE, Catalunya Ràdio i, sobretot, TV3, on va ser presentador d'informatius esportius i director de Gol a Gol. També ha passat per Onda Cero, Canal Català, Esport3 i El Punt Avui TV, on va conduir el debat L’Illa de Robinson:
A més de la seva extensa trajectòria en mitjans, Berraondo va ser membre del consell de la CCMA, i entre 2020 i 2022 va dirigir l'àrea de comunicació de l'ANC. Ara assumeix la responsabilitat de coordinar la comunicació d'Aliança Catalana amb l'objectiu de trencar el “cordó mediàtic”. Aquí hi ha el veritable pes d'aquest fitxatge.
Durant la presentació, Berraondo va explicar que la seva decisió de fer aquest pas es deu a la connexió que sent amb el discurs d'Orriols: “Em va sorprendre la seva maduresa oratòria i la seva capacitat de dir les coses com són. Cada nit mirava diverses intervencions seves abans d'anar a dormir. Vaig connectar amb el partit i aquest repte m'il·lusiona”. La líder d'AC va destacar que el seu fitxatge suposa “un cop de sort” i que aportarà “experiència i professionalitat”.
Altres simpaties d'històrics de la pantalla
No és la primera vegada que figures vinculades a la televisió pública catalana mostren simpatia pel partit d'Orriols. Fa uns mesos, l'actor Ramon Peris-March, popular per interpretar Petri al Club Super 3, va començar a difondre a les xarxes socials missatges i entrevistes d'AC. D'aquesta manera, s'hi sumava un altre històric de TV3 que també trencava amb el cordó sanitari.
Amb l'arribada de Berraondo, Aliança Catalana reforça la seva estratègia de cara a les eleccions municipals de 2027, que la mateixa Orriols defineix com la pròxima gran batalla. El nou cap de premsa ho veu com una oportunitat per ampliar la presència pública i demostrar que el missatge de la formació ja connecta amb votants desencantats de Junts i ERC. De passada, es confirma que els cordons mediàtics són molt contraproduents a mitjà i llarg termini.
