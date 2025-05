Un magribí ataca la policia a Badalona i es fa viral a X: 'deportacions ja'

Un nou incident amb un home armat amb un ganivet ha tingut lloc aquest cap de setmana a Badalona. Fa només uns dies es van viralitzar les imatges d'un magrebí corrent pels carrers del Gòtic, a Barcelona, ganivet en mà. Va sembrar el pànic i fins i tot va arribar a ferir un home al cap.

Un altre individu ha sortit al carrer amb un ganivet a Badalona, una ciutat especialment colpejada per la delinqüència. Les imatges van ser gravades i pujades a la xarxa. Han provocat tot tipus de comentaris, molts demanant la deportació urgent d'estrangers delinqüents.

En les imatges es pot veure un home amb accent marroquí, amb el tors nu i tacat de sang. Una imatge terrorífica, que tanmateix s'està convertint en la nova normalitat en moltes zones de Barcelona.

L'individu, visiblement nerviós, s'encara amb una patrulla de Mossos d'Esquadra en plena via pública. Després s'hi sumen altres efectius que van arraconant l'agressor davant la mirada atònita de desenes de veïns. L'home porta un objecte punxant a la mà amb el qual amenaça diverses vegades els agents.

A continuació, la seqüència sencera del vídeo que circula en X:

Demanen mesures urgents contra la delinqüència

Diversos comptes han compartit aquest vídeo que torna a augmentar la preocupació per la degradació de la seguretat a Catalunya. Sobretot en algunes zones com la mateixa Badalona. A més, moltes persones han comentat les imatges, mostrant la indignació per la inseguretat que senten als seus propis barris.

Demanen mesures urgents als governants, i predomina la idea que calen més deportacions. Altres comenten l'actitud de la policia, visiblement superats per la situació. Demanen més contundència policial en situacions com aquesta.

Els comentaris traslladen la idea que ha fracassat l'intent d'importar un model multicultural a Barcelona i la seva zona metropolitana. Arribats a aquest punt, molts no veuen altra solució que expulsar els estrangers que cometin delictes. Adverteixen també del perill que barris i ciutats senceres a Catalunya acabin fora de control policial.

Les imatges han transcendit en ple auge de la delinqüència a Catalunya.Aquests dies tenen lloc diverses manifestacions pels atacs a la policia a Lleida i Mataró. Els veïns d'aquestes ciutats demanen més duresa contra la delinqüència, farts de la inseguretat.