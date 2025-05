Sílvia Orriols: 'No acceptem lliçons de democràcia de la CUP'

La líder d'Aliança Catalana i batllessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va protagonitzar fa pocs dies una intervenció a l'ajuntament de Ripoll que s'ha fet bastant viral. L'alcaldessa responia al grup municipal de la CUP, que, segons va dir Orriols, volia donar "lliçons de democràcia".

Davant d'això, l'alcaldessa Orriols va dir no acceptar lliçons d'un partit que "no creu en el pensament lliure". De seguida, feia una llista d'algunes de les violències polítiques, tant físiques com simbòliques, que ha protagonitzat la CUP. "Cordons sanitaris i pactes antifeixistes", "manuals per okupar" o "incita a la violència en seu parlamentària":

Això últim és una clara referència a les polèmiques paraules de la diputada de la CUP, Laure Vega, al Parlament. Tal com va dir la diputada Vega, "llançar pedres als mossos és un fet cultural propi de Catalunya". Aquestes declaracions van ser especialment inoportunes si tenim en compte que les va pronunciar poc després dels disturbis a Salt.

La CUP i el seu canvi d'estratègia

Davant d'això, Orriols denunciava que la CUP "sí són extremistes d'extrema esquerra" i que "atempten contra els drets dels opositors polítics". Cal destacar, per exemple, que la CUP ha agredit en diverses ocasions les parades informatives d'Aliança Catalana. En una ocasió fins i tot un simpatitzant d'AC va haver de ser traslladat a l'hospital després de resultar agredit pels "antifeixistes".

Aquestes paraules d'Orriols han tingut bastant recorregut a les xarxes socials, i són molts els que aplaudeixen la contundència d'Orriols a l'hora d'adreçar-se a la CUP. En qualsevol cas, el que resulta irrefutable és el resultat de les urnes. I és que, si mirem les últimes eleccions, és objectiu que la CUP és un partit en plena decadència i fins i tot possibilitat de desaparició.

Això és el que explica que la CUP hagi protagonitzat un canvi radical d'estratègia. De ser un partit 'freak' que no pactava amb ningú, la CUP ha passat a ser una crossa del PSC. L'últim exemple l'hem vist amb les polítiques d'habitatge, que la CUP ha aprovat al mateix temps que es vol arrogar el mèrit.