VÍDEO | Caos a Barcelona mentre els mitjans subvencionats callen

Pànic al centre de Barcelona. I, una vegada més, la majoria de la premsa subvencionada decideix amagar-ho.

Un home estranger, de centreeuropa, va sembrar el caos aquest dimarts al barri gòtic de la capital catalana corrent amb un matxet a la mà. Una persona va resultar ferida al cap, encara que sembla estar fora de perill. Pel que fa a l'agressor, va ser detingut. El sistema ja s'ha encarregat de dir que l'home podria tenir problemes mentals.

La qüestió és intentar que la gent no tingui por malgrat l'evident augment de la violència al nostre país. Però mentre els polítics i la seva premsa subvencionada, des dels seus despatxos i redaccions, intenten fer-te creure que no passa res i que són percepcions teves, ets tu qui no pots ni passejar tranquil·lament pel centre de la teva ciutat.

I després et diran que són casos puntuals. Sí, clar. Com l'agent dels Mossos a qui van obrir el cap l'altre dia en un barri de Lleida quan intentava parar una baralla multitudinària. Com el nen de 13 anys que va ser apallissat a les portes d'una escola la setmana passada. Com el cas de l'home acoltellat fa uns dies a Mataró en una baralla entre okupes. O com la batalla campal que hi va haver a Reus, també fa uns dies, amb navalles i punys americans.