VÍDEO | El calvari d'una família catalana amb uns okupes

En les últimes hores s'ha fet viral una història d'aquelles que fan bullir la sang. Una història que hauria de fer caure la cara de vergonya a tots aquells que defensen l'ocupació, especialment certs partits polítics al Parlament com els Comuns o la CUP.

Resumint, el cas és que una família de Santa Margarida i els Monjos està vivint un calvari per culpa d'uns ocupes.

Què provoca això? Que els ocupes fan la vida impossible a la gent honrada com aquesta família. Cotxes destrossats, amenaces de mort, brutícia a les parets, panys rebentats, música alta a la matinada… la setmana passada, l'incivisme va evolucionar a violència. Els ocupes van agredir el pare d'aquesta noia, van rebentar un got de vidre a la finestra i els van amenaçar amb més violència. La noia reconeix que viuen episodis d'autèntic terror i que estan vivint un malson.

Lògicament, no poden vendre el pis perquè ha perdut la meitat del seu valor i segurament no trobarien comprador. Qui voldria viure en un edifici en què gairebé tots són ocupes?

I tot això, amb la majoria de mitjans subvencionats callats (no com quan entrevisten cada dos per tres al Sindicat de Llogaters) i unes lleis que protegeixen més els ocupes que la gent honrada.