El lobby energètic del qual no parlen Gabriel Rufián i l'esquerra

El Congrés dels Diputats ha seguit debatent aquesta setmana sobre l'apagada elèctrica que va deixar Espanya a les fosques durant hores el passat 28 d'abril. Gabriel Rufián ha estat en el focus de la polèmica per unes declaracions seves de 2021. El líder d'ERC al Congrés va dir que no hi hauria cap apagada i que tot era un bulo de l'ultradreta.

Després de l'apagada de la setmana passada, molts li van retreure aquelles paraules. Rufián, lluny de fer autocrítica, ha insistit en el seu discurs. Ara diu que l'apagada va ser precisament per culpa dels negacionistes, les nuclears i, per descomptat, l'ultradreta.

Aquesta setmana, Gabriel Rufián ha intervingut al Congrés dels Diputats per acusar la dreta de "mentir" i "intoxicar". Ha assenyalat els "mercenaris polítics, mediàtics i digitals", al servei dels "lobbies" energètics. Segons Rufián, Junts, PP i Vox són els principals suports de les grans elèctriques i del lobby de l'energia nuclear.

Del que no parla Rufián, ni l'esquerra, és del lobby verd que sí que ha tingut veritable influència en la política energètica de la UE. Brussel·les va finançar durant anys amb milers de milions d'euros a ONG per tal que donessin suport a la transició energètica.

Escàndol amb lobbys ecologistes

L'escàndol, destapat pel diari holandès De Telegraaf, assenyalava la Comissió d'Acció Climàtica per corrupció. Mitjançant el desviament irregular de fons a entitats ecologistes, es pretenia aconseguir un clima d'opinió favorable a la transició energètica.

Està clar que els lobbys ecologistes han empès per a l'aprovació del Pacte Verd, un paquet de mesures per reduir els gasos d'efecte hivernacle fins al 2050. Aquest pla compta amb mesures sobre l'economia circular, la biodiversitat i l'agricultura. Però sobretot, serveix com a ancoratge del dogma climàtic que guia les polítiques de la unió.

Rufián es refereix als lobbys energètics i nuclears, però és evident que qui ha marcat l'agenda europea ha estat el lobby ecologista i de les renovables. La consigna era portar el fanatisme climàtic fins a l'extrem. La defensa a ultrança de les renovables combina amb la demonització de l'energia nuclear.

Els veritables grups de pressió

Diversos estudis científics, fins i tot de la UE, han demostrat que l'energia nuclear és tan neta i segura com les renovables. Però a més, el context geopolític ha obligat diversos països a tirar de pragmatisme i revertir el tancament de les nuclears. Saben que renunciar a l'energia nuclear és una ruïna econòmica i un suïcidi polític.

Davant d'això, l'establishment que a Espanya representa gent com Rufián segueix tancant els ulls a la realitat. De manera molt previsible, han optat per utilitzar l'apagada per seguir demonitzant les nuclears i patalejar contra l'ultradreta.

És evident que hi ha poderosos lobbys empresarials en el sector de l'energia i que tenen els seus valedors a la dreta. Però a aquestes altures és també innegable que hi ha lobbies ideològics que fa anys que marquen l'agenda globalista a Europa. I si parlem d'energia, els grups de pressió ecologistes i de renovables són els que tenen més influència.

L'escàndol de corrupció de la UE implica fins a 180 organitzacions de 41 països diferents, entre les quals les espanyoles Ecologistes en Acció i Fundació Global Nature. Per què no parla Rufián d'aquests grups de pressió?