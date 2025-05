Jordi Masquef dona suport públicament als Mossos davant 'alguns sectors polítics'

El cos de Mossos d'Esquadra travessa una profunda crisi després de les últimes agressions a diversos agents. Els sindicats denuncien la creixent violència, en un clima d'auge delinqüencial i amb la connivència de comandaments policials i certs sectors polítics. Els agents no se senten recolzats ni pels seus superiors, ni per les institucions que han de vetllar per la seva integritat.

En plena polèmica, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va sortir en defensa dels agents i va atacar determinats sectors polítics. Masquef, de Junts, se suma al suport que altres partits com Vox i Aliança Catalana han mostrat als agents.

Masquef s'ha significat com un dels alcaldes catalans més contundents contra la delinqüència i l'ocupació. Representa l'ala de Junts que reivindica la mà dura contra la inseguretat i la recuperació de l'ordre públic. Va ser molt crític quan la diputada de la CUP Laure Vega va dir que llançar pedres contra els mossos i cremar contenidors és un fet distintiu cultural propi de Catalunya.

En el Dia de les Esquadres, davant de comandaments i agents de la policia autonòmica catalana, Masquef va pronunciar un discurs carregat de sentit. Una mostra de suport sense fissures davant de qui pretén convertir la policia en el problema i no en la solució.

Suport sense reserves a la policia

L'alcalde de Figueres va ressaltar el "compromís" i "la unitat de tots" per garantir la seguretat ciutadana als municipis. Reivindica "una ciutat on la gent gran pugui tornar a casa tard sense por, i on els joves vulguin tornar". Va atacar així mateix els "bonismes" i va recordar que "l'ocupació és un delicte".

Va criticar durament els sectors "que denuncien l'alcalde o ataquen la policia quan es produeix el desallotjament d'un bloc conflictiu". També va demanar expulsar amb més rapidesa els multireincidents, acabar amb l'incivisme i que s'apliqui la llei a tots els barris per igual.

"Sou el mur de contenció que protegeix i garanteix els nostres drets com a ciutadans. I sóc conscient que sovint no us heu sentit recolzats, o en alguns casos, m'atreviria a dir, heu estat qüestionats per alguns sectors polítics", va expressar l'alcalde. Per això va voler enviar un missatge clar als mossos.

L'alcalde va dir que "em tindreu sempre al vostre costat, treballant colze a colze com sempre hem fet". Ha animat la policia a seguir exercint la seva tasca per tenir ciutats més segures.

Jordi Masquef és de les poques figures rellevants de Junts que ha sortit a donar la cara per la policia. El partit i els seus líders s'han amagat, demostrant que segueixen presos dels complexos davant de qüestions com la seguretat.