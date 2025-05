Sílvia Orriols porta al Parlament el debat sobre el vel islàmic

La líder d'AC i batllessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha tornat a la càrrega amb un dels seus cavalls de batalla més habituals: el vel islàmic. En una intervenció al Parlament, la diputada Orriols retreia al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, la tolerància cap a l'islam i els seus símbols.

Orriols ha començat per dir que “sí, evidentment que tinc por de l'avanç d'una ideologia politico-religiosa que, quan s'implanta, atempta contra els drets de les dones”. I, en el cas particular del vel, Orriols criticava al conseller Espadaler considerar-lo “com un mer element religiós”. A judici d'Orriols, el vel és tot el contrari: “un element clarament misogin i de submissió de la dona”.

De seguida, llançava un dard al conseller, que abans havia dit que les creus que es porten al coll són símbols religiosos. “Però és que la creu que jo porto al coll”, li ha dit Orriols, “també la podria portar vostè”. El vel islàmic, en canvi, només el porten les dones, “O és que vostè coneix algun diputat que es presenti en aquesta sala de plens amb vel? Jo només conec una diputada”.

Finalment, acusava al conseller Espadaler de tenir una mentalitat de "subordinació permanent" per dir que només cinc països europeus han legislat sobre el vel. "No tenim capacitat suficient per decidir quin comportament i actituds admetem?", concloïa Orriols:

Una estratègia feminista

La persistència d'aquest discurs en Orriols té un paper clau en la fonamentació del seu discurs. A més de reforçar la seva postura identitària, la crítica al vel explota les contradiccions de l'esquerra a propòsit de les seves relacions amb l'islam. Això és el que explica que les successives polèmiques que ens deixa l'islam a Catalunya passin desapercebudes entre els grans partits.

Allà està, per exemple, el silenci partidista que hi va haver fa uns mesos amb el Congrés Islàmic a Torredembarra. I és que, com va desvelar la premsa, alguns dels ponents en aquest congrés comptaven amb declaracions profundament misògines en el seu historial, com que les dones que es perfumen són “fornicadores”.