Escàndol a Europa: acusen la UE de finançar ONGs perquè donessin suport al Pacte Verd

El Pacte Verd Europeu és un paquet de mesures aprovat el 2020 per aconseguir la "neutralitat climàtica" amb vista al 2050. Es tracta d'una fulla de ruta per reduir els gasos d'efecte hivernacle. A més, contempla el desenvolupament d'una nova legislació sobre àmbits com l'economia circular, la renovació d'edificis, la biodiversitat i l'agricultura.

El periòdic holandès De Telegraaf acaba de destapar un suposat escàndol en les més altes instàncies europees per impulsar el seu pacte verd.

Segons el rotatiu, l'aleshores comissari d'Acció pel Clima, Frans Timmermans, hauria desviat fons públics perquè ONG ecologistes promocionessin les seves polítiques. Mitjançant el finançament irregular d'aquests lobbys es pretenia generar un clima d'opinió favorable per a l'aprovació del paquet de mesures a l'eurocambra.

La qual cosa demostra diverses coses. Com que les polítiques verdes no tenen tanta acceptació com es vol fer creure. O que les decisions a Europa les acaba prenent una elit allunyada dels problemes reals de la gent i de manera fraudulenta.

L'escàndol ha indignat molts partits europeus, que critiquen l'ús de diners públics "per influir en els eurodiputats per la porta del darrere".

Com funcionava l'escàndol del lobby ecologista

La Comissió d'Acció Climàtica va estar durant diversos anys concedint subvencions a grups ecologistes perquè fessin campanya a favor dels seus plans verds. Això és el que es desprèn de les informacions revelades pel rotatiu holandès, segons el qual s'haurien desviat fins a 700.000 euros.

Brussel·les no només hauria beneficiat el lobby ecologista perquè fes campanya a favor dels seus plans i influís en els eurodiputats. També hauria utilitzat recursos públics per orientar el debat polític i social cap a l'acceptació de les polítiques verdes. Polítiques que a més tenen greus conseqüències per a sectors com el camp o la indústria.

El sistema fraudulent hauria beneficiat ONG com l'Oficina Europea de Medi Ambient (EEB), que agrupa 180 organitzacions en 41 països. Entre elles consten les entitats espanyoles Ecologistes en Acció i Fundació Global Nature. Aquestes organitzacions haurien rebut diners a canvi de promocionar els suposats beneficis de la legislació verda impulsada per les elits europees.

El pacte verd, en entredit

Frans Timmermans ha negat ser coneixedor d'aquests contractes que haurien beneficiat diverses organitzacions ecologistes. També ha apel·lat a la transparència, demanant una investigació per esclarir com es van tancar aquests contractes.

Un dels primers a reaccionar ha estat el Partit Popular Europeu, en la persona del seu eurodiputat Dirk Gotink: "Aquesta no és una campanya de difamació contra el moviment ambientalista, sinó que apunta a la Comissió Europea", ha dit. En aquest sentit, ha denunciat "una aliança entre la coalició verda liderada per Timmermans i una majoria d'esquerra al Parlament".

L'escàndol posa en qüestió les polítiques verdes combatudes a Europa per partits com Vox. Alerten d'un pla de les elits globalistes per imposar una agenda que encareix la vida dels ciutadans i sotmet les empreses a un infern burocràtic i fiscal.