Lluís Llach defensa Toni Comín, a qui va acompanyar en el polèmic veler el 2022

Toni Comín s'ha quedat pràcticament sol després dels escàndols de corrupció i d'assetjament sexual i psicològic. Fins ara comptava amb la protecció de Carles Puigdemont, però segons informa Quico Sallés a El Món, Junts ja li està buscant substitut com a eurodiputat. Només una persona ha sortit clarament en defensa de l'exvicepresident del Consell de la República.

Es tracta de Lluís Llach, que el 2022 va acompanyar Toni Comín en el polèmic creuer pel Mediterrani. La gestora del Consell de la República va denunciar que el viatge per la Costa Blava havia estat finançat de manera irregular amb fons de l'entitat.

Aquell viatge va demostrar la proximitat entre l'eurodiputat i el president de l'ANC. Comín va exposar el seu viatge a les xarxes socials, amb un missatge emotiu. Va posar en valor “l'amistat forjada durant anys” i “la convicció insubornable que un dia arribarem a la nostra Ítaca col·lectiva”.

Després de destapar-se l'escàndol van demanar la dimissió de Lluís Llach com a president de l'ANC. Però aquest no només no va dimitir, sinó que va demanar el vot per a Toni Comín a les eleccions europees de juny de 2024. Ara torna a sortir en la seva defensa, malgrat la gravetat de les acusacions que pesen sobre ell.

L'ara president de l'ANC, Lluís Llach, va ser també membre de l'executiva del Consell durant la suposada corrupció de Toni Comín. “El que s'explica de Toni Comín no coincideix per a res amb l'amic que jo conec”, ha dit als micròfons de RAC1. Ha demanat la “presumpció d'innocència” per al seu amic, de qui diu que “mai he sospitat de cap falta d'honestedat”.

A més, insinua una suposada voluntat de perjudicar la candidatura de Toni Comín a les eleccions a la presidència del Consell de la República. “Malauradament passa molt en aquest país”, ha comentat.

Toni Comín, a punt de caure

Lluís Llach recolza Toni Comín en el seu moment més difícil. Waterloo havia mantingut la seva fidelitat a l'eurodiputat, però les acusacions de Valtònyc i la denúncia per suposat assetjament sexual han estat la gota que ha fet vessar el got. Fins al punt que Puigdemont i el seu entorn haurien decidit sacrificar-lo definitivament.

La seva imatge ja havia quedat molt danyada després de les acusacions d'haver-se apropiat de manera fraudulenta de fons del Consell. A més, l'acusaven d'autoritarisme i d'haver maniobrat juntament amb Puigdemont per fer-se amb el control absolut de l'entitat.

A més, parlen d'una persona arrogant que s'aprofitava del càrrec i de la seva posició d'“exiliat” per actuar al seu antull. Fins i tot apunten suposats favoritismes per beneficiar empreses d'amics i familiars.

Toni Comín s'ha quedat sol i sembla que el final de la seva carrera política està més a prop. Ja només li queda Lluís Llach.