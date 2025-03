Lluís Llach diu 'idiotes' als que no pensen com ell, i surt escaldat

El president de l'ANC, Lluís Llach, ha encès les xarxes amb un comentari que molts qualifiquen d'arrogant. Al seu compte de X, Llach va escriure ahir un missatge amb to despectiu cap als votants que no comparteixen el seu projecte. La publicació ha superat les 24.000 visualitzacions i ha generat un allau de crítiques.

El missatge de Llach al·ludeix a una suposada manipulació mediàtica que porta a votar “idiotes”. I si els ciutadans voten idiotes, explica Llach, és perquè abans els han idiotitzat. Per sostenir aquesta teoria, Llach ha fet referència a res menys que a Silvio Berlusconi, polític italià i magnat dels mitjans de comunicació.

“En Berlusconi tenia raò. Fes que els mitjans de comunicació idiotitzi la gent i la gent acabarà per votar idiotes”, va escriure. De seguida, Llach remata amb ironia. “Som en aquest estadi. L'enhorabona als entusiastes col·laboradors, també els nostrats. Bon diumenge”:

La indignació dels usuaris

Les respostes no van trigar a arribar, carregades de retrets, indignació i sarcasme. Alguns usuaris li van recordar que ell mateix va contribuir a l'engany del procés, que es va mostrar com una gran estafa política i col·lectiva. “Ho vas aplicar en el Procés”, li retreu un usuari, reflectint l'actual desencant polític a Catalunya.

Encara que, sens dubte, el to majoritari de les crítiques té a veure amb els aires de superioritat moral que transmet el missatge de Llach. “No sigui tan despectiu amb els altres i miri com se sent la gent amb vostès”, va apuntar un altre. “Supèrbia a aquestes altures?”, deia, incrèdul, un dels usuaris.

De passada, també li han recordat a Llach que ell encara forma part de la idiotització processista. “No sé per què penses que tu ets diferent. Ets dels que volen idiotitzar-nos”, li retreia un dels usuaris.

L'ANC situa la independència el 2028

Certament, l'ANC no s'ha baixat del vaixell processista. De fet, tenint en compte l'últim “full de ruta” de l'ANC, Llach ha reforçat la retòrica processista. Fins i tot li han tornat a posar data a la independència:

En un document publicat el passat febrer, l'ANC sosté que l'estratègia del processisme ha de ser ressuscitar el conflicte amb l'Estat. El motiu per fer-ho ara és que es crearà un clima de tensió social la qual explosió coincidirà amb les pròximes eleccions autonòmiques. En conseqüència, Catalunya, sostenen des de l'ANC, podria ser independent el 2028.

Això explica que els usuaris no li hagin tolerat a Llach el seu missatge a les xarxes, menys encara si l'ANC s'ha atrevit a presentar nous fulls de ruta màgics. S'evidencia una altra vegada que el processisme cotitza molt a la baixa i que el desencant polític a Catalunya és màxim.