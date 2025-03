Carles Puigdemont fa ara guiños a la CUP

L'elecció de Carles Puigdemont com a president de Junts en el congrés de Calella, a l'octubre, va obrir una nova etapa en el partit. L'expresident vol convertir Junts en un moviment que serveixi de paraigua per a totes les sensibilitats de l'independentisme. Primer va voler abastar l'espai d'Aliança Catalana, i ara fa guiños a la CUP.

Amb la intenció de tapar la fuga de vots cap al partit de Sílvia Orriols, Puigdemont va ordenar un gir a la dreta del seu partit. Junts va empunyar la bandera del control migratori i la mà dura contra la inseguretat. Però això li ha generat nous enemics a l'esquerra independentista, on l'acusen de racista i d'ultradretà.

Un cop cobert el flanc conservador, s'ha llançat a la reconquesta de l'espai esquerrà. La setmana passada va rebre a la Casa de la República a Waterloo l'alcalde de la CUP a Girona, Lluc Salellas. A la reunió van parlar sobre Girona, però també van discutir estratègies per remuntar el vol independentista.

Per cert, que Carles Puigdemont va ser el primer alcalde que el 2012 va proposar tancar els contenidors amb cadenats. I Lluc Salellas ha estat el primer que els ha tancat, amb el nou servei de recollida intel·ligent. Una cosa que les xarxes no han passat per alt, amb tota mena de burles.

Carles Puigdemont es llança en braços de la CUP

Més enllà de l'anècdota, la imatge de Puigdemont al costat de Salellas va ser un guiño de l'expresident cap a l'esquerra independentista després de la seva aventura ultradretana. Aquest mateix cap de setmana, l'expresident ha tingut un segon gest d'afecte gens menyspreable. Ha reivindicat a Junts com "una alternativa en positiu, fidels al fil roig del catalanisme".

L'expressió no és gens innocent, ja que connecta l'independentisme amb la tradició més esquerrana i obrerista de Catalunya. És molt utilitzada per tot l'espai de la CUP, però també per sectors sindicalistes i ultraesquerrans afins al processisme.

En utilitzar aquestes paraules, Carles Puigdemont està cridant clarament a l'espai més a l'esquerra de l'independentisme a unir-se al seu projecte. "Un projecte que no exclou ningú", ha dit, "que combat l'odi i la catalanofòbia i construeix un país per a tothom". És també una forma de defensar-se davant de qui l'acusa d'abraçar l'extrema dreta.

Els comentaris al seu vídeo demostren que malgrat els seus esforços ho tindrà molt difícil per convèncer l'independentisme. L'acusen d'oportunisme per votar amb PP i Vox a Madrid mentre flirteja amb la CUP a Catalunya.