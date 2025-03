En llibertat sis dels deu jihadistes de Barcelona que volien decapitar infidels

La Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra van desmantellar la setmana passada una cèl·lula terrorista pakistanesa instal·lada a Barcelona. Van detenir deu persones que, segons les investigacions, planejaven decapitar activistes i personatges públics crítics amb l'Islam. A més, volien difondre els vídeos de les execucions en plataformes de missatgeria instantània per aconseguir un major impacte.

Segons informa Rubén Pulido a La Gaceta, sis dels deu detinguts han estat posats en llibertat amb càrrecs. Malgrat la consistència de les proves aportades i la gravetat dels fets, els gihadistes ja són al carrer.

Es tracta d'una informació inquietant, tenint en compte la situació d'extrem risc que viu Europa per l'amenaça terrorista islamista. Cal recordar que Espanya continua mantenint el nivell 4 reforçat d'alerta antiterrorista. I que Catalunya és un lloc especialment sensible per l'àmplia presència de musulmans radicalitzats.

Seis alliberats, tres sense mesures cautelars

Davant la imminent execució dels seus plans, els sospitosos van ser detinguts dimecres per enaltiment, apologia i finançament del terrorisme. La policia els va acusar a més d'adoctrinament i “accions orientades a la selecció de possibles objectius”. Dijous van ser conduïts davant el jutge, que va decretar presó provisional per a quatre d'ells.

Tres van ser alliberats amb mesures cautelars i els altres tres sense cap tipus de restricció. Aquesta és la tercera fase d'una operació en què ja van caure cinc terroristes el 2022 i 14 el 2023. La qual cosa demostra que l'islamisme és un perill real i latent dins de les nostres fronteres.

Molt radicals i disposats a actuar

Els Mossos d'Esquadra feia dos anys que seguien aquesta cèl·lula amb tentacles a Barcelona i altres ciutats de l'àrea metropolitana. Segons la investigació, havien traçat un pla per localitzar i executar persones que criticaven l'islam a les xarxes socials.

El grup, “perfectament jerarquitzat i organitzat”, es dedicava a rastrejar a les xarxes per identificar els objectius. El següent pas era localitzar-los amb la voluntat de tallar-los el cap i difondre les imatges per causar terror. Les alarmes van saltar quan la policia va detectar moviments per portar el pla a la pràctica.

Això va precipitar l'operació de desmantellament de la cèl·lula i detenció dels gihadistes, la setmana passada. Malgrat que la policia va alertar de la seva radicalitat i que estaven preparats per actuar, sis dels deu detinguts ja són en llibertat.

Infiltrats en la societat

Segons la informació de Rubén Pulido, els detinguts vivien a Espanya i duien vides totalment rutinàries. De fet, això formava part del pla. Volien passar desapercebuts entre la massa mentre es comunicaven amb codis encriptats i urdien el seu pla.

Els gihadistes eren repartidors, empleats de locutori, dependents en botigues d'electrònica o recollidors de ferralla. Darrere d'una suposada integració i la seva façana familiar i laboral, planejaven la decapitació d'infidels blasfems. És el que es coneix com a taqiya, una tàctica que permet l'ocultació de la fe per infiltrar-se en societats no musulmanes i aconseguir els seus objectius.