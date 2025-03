L'establishment, contra Aliança Catalana per haver-se gastat 300 € de més en campanya

L'auge d'Aliança Catalana en les enquestes i l'enfonsament dels partits processistes ha desfermat els nervis a l'establishment català. La premsa amiga d'ERC i Junts ha posat el partit de Sílvia Orriols en el punt de mira. Un exemple és l'altaveu de mitjans com Ara i Vilaweb a una informació sobre suposades irregularitats econòmiques.

La notícia és que el Tribunal de Comptes ha detectat incompliments legals i una possible infracció sancionable per part del partit de Sílvia Orriols. Així ho ha constatat en el seu primer informe sobre les finances d'Aliança Catalana.

Entre els incompliments hi ha una donació de 500 euros sense la identitat del donant, i aportacions de 3.024,85 euros sense acreditar. També una despesa de 1.070,14 euros sense factura. A més, l'informe els acusa d'haver excedit en 359,62 euros el límit de la despesa electoral, fixat en 3.516,15 euros.

Molts mitjans s'han fet ressò d'aquesta informació que, lògicament, ha cridat l'atenció. Però encara resulta més cridanera la especial notorietat que li donen alguns digitals. Aquests mitjans també han amagat una part rellevant de la informació, i és que el Tribunal de Comptes també ha demanat sancionar Junts.

Notícia destacada a Ara i Vilaweb

Aquest matí, la informació sobre Aliança Catalana constava com a notícia de capçalera al portal del Diari Ara. Aquest periòdic rep 800.000 euros anuals en subvencions de la Generalitat.

També era una altra de les notícies més destacades de Vilaweb. Un mitjà l'obsessió del qual per l'"extrema dreta" s'ha anat incrementant a mesura que Aliança Catalana li menjava la torrada a Carles Puigdemont.

Una vegada més, els seus intents d'atacar descaradament el partit de Sílvia Orriols, aquesta vegada per 300 euros, han provocat estupefacció. Acusen Ara i Vilaweb d'"obsessió malaltissa", i els acusen de tapar els escàndols d'altres partits. Són molts els qui creuen que hi ha una campanya contra Orriols per com estan anant les enquestes.

També Sílvia Orriols ha criticat que parlin d'"una suposada irregularitat" de 350 euros, "i no diguin res dels 2,2 milions d'euros que el Govern va regalar als menes".

Però a més s'ha demostrat que la informació no només era interessada sinó també incompleta.

Informació incompleta

El Tribunal de Comptes ha demanat sancionar Junts per haver excedit en 315.000 euros el seu límit de despesa electoral. El partit de Carles Puigdemont ha presentat al·legacions, però l'òrgan considera que cap de les explicacions és vàlida. De fet, dels 317 partits que es van presentar a les municipals de 2023, 37 van superar el límit de despesa.

Malgrat la diferència entre l'excés d'AC (350 euros) i de Junts (315.000 euros), per a Ara o Vilaweb només té rellevància el del partit d'Orriols. Una mostra més de la funció que compleix la premsa subvencionada a Catalunya.