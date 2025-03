Pilar Vallugera, la diputada d'ERC enfrontada a la direcció i que ara és assenyalada

La diputada d'ERC Pilar Vallugera ha estat acusada d'assetjament laboral per exdiputades del partit al Congrés dels Diputats. Parlen de crits, faltes de respecte i pressions per la baixa de maternitat. Oriol Junqueras ha demanat perdó després de destapar-se l'escàndol, i el partit ha obert un expedient per investigar els fets.

Pilar Vallugera es mostra sorpresa per les acusacions i assegura no ser conscient de semblants actituds. La denúncia fa aflorar la divisió interna a Esquerra, també en el grup parlamentari a Madrid. Vallugera s'alinea amb el grup de Teresa Jordà enfrontat al de Gabriel Rufián, i va donar suport a la candidatura alternativa a Oriol Junqueras al novembre.

Enfrontada a la direcció

No hi ha dubte que la diputada assenyalada ara per assetjament és un vers lliure dins del grup d'ERC al Congrés. Segueix la línia del partit en qüestions com l'habitatge, els impostos i les polítiques socials. Però en canvi mostra discrepàncies amb temes com Palestina o els acords de govern amb el PSC.

Encara que el major desafiament de Pilar Vallugera a la direcció va ser el seu suport explícit a la candidatura de Xavier Godàs al congrés de novembre. Vallugera es va alinear amb la també diputada al Congrés Teresa Jordà. S'oposen així a Gabriel Rufián, que és l'home fort de Junqueras a Madrid.

D'aquí que ara apareguin les primeres sospites d'una campanya orquestrada contra la diputada díscola. "Aquest és el preu de no agenollar-se davant Junqueras", apunten a X. Missatges com aquest coincideixen amb altres de militants republicans avergonyits davant aquest nou escàndol en una organització a la deriva.

Contra la llei trans i afí a Israel

Una de les denunciants és Carolina Telechea, mà dreta de Gabriel Rufián al Congrés en l'anterior legislatura. L'altra és María Dantas, que acusa Vallugera d'haver-la desafiat de manera agressiva davant la seva defensa de la llei trans. La qual cosa ha portat a sectors protrans dins d'Esquerra a acusar Pilar Vallugera de trànsfoba.

La denunciant assegura que Vallugera li va dir "tu tens a Rufián i a Telechea però jo tinc el feminisme". La tensió al voltant de la llei evidencia la fractura interna, no només per disputes orgàniques sinó també per diferències ideològiques.

El 2023, després d'esclatar el conflicte a Gaza, Pilar Vallugera va mostrar públicament a X la seva afinitat cap a Israel. Poc després va tancar el seu compte a la xarxa social. La qual cosa va donar peu a rumors sobre suposades pressions de la direcció encapçalada per Rufián per obligar-la a tancar el seu perfil a X.

Les diferències entre Vallugera i Rufián es van evidenciar encara més l'estiu passat. En ple debat sobre la investidura de Salvador Illa, la diputada es va manifestar públicament en contra de pactar amb el PSC. Trencava així amb la disciplina de la resta de diputats i senadors, però sobretot desafia a Rufián, artífex de l'aliança amb el PSOE.

Diputada polèmica

Amb tot, Vallugera seguia sent un pes pesant dins del grup parlamentari al Congrés. Sense anar més lluny, encapçalava la Comissió de Justícia que entre altres coses va negociar la llei d'amnistia amb el Govern. També s'ha significat en la defensa de temes com l'habitatge o l'impost a les energètiques, claus en l'agenda republicana.

A més, segons les denunciants el partit no va actuar amb diligència i hauria encobert la diputada almenys fins ara. La qual cosa indica que malgrat les seves diferències amb la direcció, la diputada seguia sent important i comptava amb la protecció del partit.

No hi ha dubte que Pilar Vallugera és una política amb caràcter i sovint abonada a la polèmica. Va cridar a perseguir els catalans que compren un habitatge per llogar, i amb un sou de prop de 100.000 euros anuals va assegurar tenir problemes per trobar pis.