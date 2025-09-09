Junts tensa més la corda i tomba la mesura estrella del Gobierno de Pedro Sánchez
Els de Puigdemont assenyalen que la reducció de la jornada laboral és contraproduent per a les petites empreses
El Gobierno de Pedro Sánchez s'encamina cap a un nou fracàs legislatiu al Congrés. Tot apunta que Junts votarà en contra de la reducció de la jornada laboral, la gran bandera de Yolanda Díaz per a aquesta legislatura. Amb això, Puigdemont torna a demostrar fins a quin punt està disposat a fer valer els seus vots per condicionar l'agenda.
El PSOE ha intentat restar dramatisme al desenllaç previsible. La tàctica socialista passa per desmarcar-se de l'assumpte i vincular-lo a Sumar perquè es cremi Yolanda Díaz. Es tracta d'una manera de protegir Sánchez d'una ensopegada que enterboleix l'inici del curs polític.
L'argument econòmic de Junts
La negativa de Junts es basa en la defensa de les petites i mitjanes empreses catalanes. El portaveu Josep Rius ha assegurat que “les 37,5 hores setmanals poden ser assumibles per a les grans companyies, però no per a les pimes”. Al seu parer, imposar aquesta reducció sense un pla de suport seria posar en risc milers de llocs de treball.
Al PSOE consideren que Junts s'hi oposa per motius més ideològics que pràctics. Recorden que es tracta d'un partit vinculat a la patronal catalana i que el seu electorat és més sensible als interessos de l'empresariat que a l'atractiu social de treballar menys hores. Per això, la direcció socialista sospita que Puigdemont no pagarà un cost electoral elevat tot i frenar una de les mesures més populars de la legislatura.
Un reflex de la descoordinació del Gobierno
El fracàs de la jornada laboral simbolitza de nou les contradiccions del denominat Gobierno 'Frankenstein'. Sota l'etiqueta de 'progressista' conviuen forces amb interessos oposats, i la manca de coordinació ha tornat a quedar en evidència. En aquest cas, per a Sumar, la votació era una oportunitat d'or perquè Yolanda Díaz capitalitzés un èxit social davant de Podemos.
Junts, per la seva banda, juga la seva pròpia partida. En bloquejar la mesura, recorda a Sánchez que els seus set vots són imprescindibles per a l'estabilitat de la legislatura i, sobretot, per a la negociació dels Pressupostos. El problema per a Puigdemont és que el pas del temps juga en contra seva: el PSOE governa des del poder, amb recursos i control del calendari, mentre Junts intenta marcar perfil des de la distància.
