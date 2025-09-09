Junts tensa más la cuerda y tumba la medida estrella del Gobierno de Pedro Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez se encamina a un nuevo fracaso legislativo en el Congreso. Todo apunta a que Junts votará en contra de la reducción de la jornada laboral, la gran bandera de Yolanda Díaz para esta legislatura. Con ello, Puigdemont vuelve a demostrar hasta qué punto está dispuesto a hacer valer sus votos para condicionar la agenda.

El PSOE ha intentado restar dramatismo al previsible desenlace. La táctica socialista pasa por desmarcarse del asunto y vincularlo a Sumar para que se queme Yolanda Díaz. Se trata de una forma de proteger a Sánchez de un tropiezo que empaña el arranque del curso político.

El argumento económico de Junts

La negativa de Junts se basa en la defensa de las pequeñas y medianas empresas catalanas. El portavoz Josep Rius ha asegurado que “las 37,5 horas semanales pueden ser asumibles para las grandes compañías, pero no para las pymes”. A su juicio, imponer esta reducción sin un plan de apoyo sería poner en riesgo miles de empleos.

En el PSOE consideran que Junts se opone por motivos más ideológicos que prácticos. Recuerdan que se trata de un partido vinculado a la patronal catalana y que su electorado es más sensible a los intereses del empresariado que al atractivo social de trabajar menos horas. Por ello, la dirección socialista sospecha que Puigdemont no pagará un coste electoral elevado pese a frenar una de las medidas más populares de la legislatura.

Un reflejo de la descoordinación del Gobierno

El fracaso de la jornada laboral simboliza de nuevo las contradicciones del llamado Gobierno 'Frankenstein'. Bajo la etiqueta de 'progresista' conviven fuerzas con intereses opuestos, y la falta de coordinación ha vuelto a quedar en evidencia. En este caso, para Sumar, la votación era una oportunidad de oro para que Yolanda Díaz capitalizara un logro social frente a Podemos.

Junts, por su parte, juega su propia partida. Al bloquear la medida, recuerda a Sánchez que sus siete votos son imprescindibles para la estabilidad de la legislatura y, sobre todo, para la negociación de los Presupuestos. El problema para Puigdemont es que el paso del tiempo corre en su contra: el PSOE gobierna desde el poder, con recursos y control del calendario, mientras Junts intenta marcar perfil desde la distancia.