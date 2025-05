Junts rep les crítiques més ferotges després de reafirmar la seva submissió al PSOE: 'Caureu'

Les xarxes socials estan marcant el termòmetre del debat social a Catalunya. X ha tornat a dictar sentència després del ‘no’ de Junts a la proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez. Poques vegades les crítiques al partit de Carles Puigdemont havien estat tan unànimes i amb tanta contundència

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha triat X com a canal per respondre a Alberto Núñez Feijóo. Ha criticat que li demani suport després d’haver-se oposat a l’oficialitat del català a Europa

Però el dirigent de Junts ha evitat qualsevol crítica al PSOE, partit al qual continuaran sostenint al Govern tot i la corrupció. Això ha generat una allau de crítiques. Les respostes a la publicació de Turull reflecteixen el desprestigi actual de Junts, que molts veuen com un partit submís al PSOE igual que ERC

Allau de crítiques a Junts

Jordi Turull li diu a Feijóo que "deu ser molt de la broma". "El que és molt de la broma és que continueu donant suport a Sánchez a canvi de mantenir les cadires, traïdors", apunta un comentari. Un altre assenyala la "submissió" de Junts a Pedro Sánchez "encara que no hagi complert res del que havia promès"

Jordi pensa que tot això és “una excusa” per continuar sostenint Sánchez, i es pregunta “quina és la diferència amb Esquerra”. Daniel diu que "Sánchez us arrossegarà a tots cap a la claveguera", i que mentre "augmenten la immigració, la inseguretat i els impostos"

Una opinió semblant a la de @Cat_apum, que diu que "vosaltres sou més de vendre un poble a canvi de cadires". Creu que "Pedro Sánchez està acabat" i que Junts "caurà amb ell". "Seguiu així que donant suport a Pedro Sánchez us està anant molt bé", diuen irònicament

Molts pensen que el PSOE i el PP són el mateix quan es tracta de Catalunya. Però que Junts està donant suport de manera acrítica al PSOE per mantenir el poc poder que li queda. També afirmen que si Feijóo ha demanat això a Junts és "perquè us coneix i sap que sou capaços de tot només per mantenir les vostres cadires"

Més opinions: "No és Feijóo qui us ha de demanar una moció de censura a Sánchez, és que ni l’hauríeu d’haver investit". "Si tinguéssiu un mínim de decència no donaríeu suport a Sánchez. No tot s’hi val en política, sou tan corruptes com ells"

Puigdemont té un problema greu

Aquests missatges no deixen de reflectir el que diuen les enquestes, i és que Junts és el partit de Catalunya que més està baixant. Puigdemont té un problema greu. Ha quedat atrapat a les urpes de Pedro Sánchez i el seu prestigi personal i el del seu projecte estan quedant cada cop més tocats

Falten només dos anys per a les eleccions municipals i Junts no només no aixeca el cap sinó que l’enfonsa cada cop més. Aliança Catalana li està menjant clarament la torrada. I això l’obliga a fer tombs com recentment amb el vel islàmic