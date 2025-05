Indignació després del robatori que ha deixat greument ferida una anciana de 91 anys a Manresa

Ciutadans de Catalunya fa temps que mostren la seva indignació davant l’augment de la inseguretat. La ràbia és més gran quan les víctimes són persones vulnerables. Com l’anciana de 91 anys que haurà de ser intervinguda quirúrgicament després de ser víctima d’un robatori amb violència a Manresa (Barcelona)

És la segona anciana víctima d’un robatori amb violència en pocs dies a Manresa. El succés ha provocat una cascada de reaccions a X. Clamen contra l’alcalde d’ERC, Marc Aloy, i els partits condescendents amb la delinqüència

Els fets

Els fets van passar al migdia de dimecres. Una dona gran va ser assaltada al centre de Manresa per una dona que li va robar el rellotge i la va tirar a terra. La víctima va ser traslladada a l’hospital amb una fractura de fèmur i haurà de ser operada

La lladre va utilitzar la tècnica de l’abraçada per intentar sostreure el rellotge a la víctima. L’arribada del marit de la víctima va fer que l’agressora tirés l’anciana a terra, provocant-li les greus ferides. Després va pujar a un cotxe que l’estava esperant per fugir del lloc

Dos testimonis van donar la veu d’alarma i diverses patrulles de Mossos es van desplegar per trobar el vehicle sospitós. La policia manté oberta la investigació, mentre cundeix la indignació a Manresa. Fa només una setmana, una altra dona va intentar matar a pedrades una anciana de 89 anys que va quedar greument ferida

En aquest cas els fets s’atribueixen als suposats trastorns mentals de l’agressora, una jove de 22 anys que ha ingressat a presó. Manresa és una de les ciutats on més ha crescut la criminalitat -un 7,7% l’últim any

La indignació

El regidor del Front Nacional de Catalunya (FNC), Sergi Perramon, s’ha manifestat sobre aquests fets. Ha afirmat que “hi ha crims que abans eren impensables”, i ha culpat “la política garantista” de la situació actual. Ha dit que és urgent “posar límits”

Més enllà de la política, veïns i veïnes de Manresa han mostrat la seva indignació a X

Abunden els missatges insultant l’agressora i els seus còmplices. "Si algú és capaç de fer això a una anciana de 91 anys, que em perdonin però no mereix ni la presó", suggereix un veí indignat. "Tot per culpa del welcome refugees, dels progres i de la xusma", apunta un altre dels comentaris

Els missatges transmeten molta ràbia, i desassossec davant la degradació que experimenta Manresa des de fa temps. "Que arribin les eleccions ja", demana un manresà. Molts diuen que "cal acabar" amb els partits que per activa o per passiva emparen la delinqüència

Una veïna diu que “sortir per la ciutat si ets una persona gran fa molta por”, i culpa directament l’alcalde per convertir Manresa en "un niu de delinqüència". Un veí afirma que "Manresa és ara mateix una trinxera", i recomana "treure els avis i els nens d’allà". Per a molts, Manresa és "una ciutat perduda" i l’únic que queda és "fugir"