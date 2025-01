Junts proposa cursos de català i de drets humans per a imams radicals

Segons informes de la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra, a Catalunya hi ha al voltant d'un centenar de mesquites on es llancen discursos radicals. Una de cada tres mesquites és salafista. Això situa Catalunya com una de les regions europees amb més implantació de l'islamisme radical.

Aquesta ha estat la motivació d'Aliança Catalana per demanar el tancament dels centres de culte vinculats amb processos de radicalització. La moció presentada aquest dijous al Parlament ha estat rebutjada per PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP.

Entre totes les intervencions ha destacat la d'Agustí Colomines. El diputat de Junts s'ha mostrat equidistant, en afirmar que "un extremisme no es pot combatre amb un altre extremisme". "Ni islamisme radical ni islamofòbia", ha dit.

Una proposta sorprenent

Però el diputat ha anat més enllà, formulant una iniciativa concreta per a la Generalitat en coordinació amb el Consell Islàmic de Catalunya. "Que es faci una avaluació dels 300 imams que hi ha a Catalunya. Que se'ls obligui per norma a aprendre el català i participin en formacions periòdiques sobre drets humans, lleis i valors de les societats avançades".

Aquesta és la forma, segons va dir, de "protegir els valors de la llibertat i fomentar la convivència". La qual cosa només demostra la ingenuïtat del seu partit o el cinisme a l'hora d'afrontar una qüestió tan greu.

Pretenent desactivar el radicalisme islàmic amb cursos de català i drets humans resulta com a mínim qüestionable. Sobretot perquè estem parlant de líders la fèrria convicció dels quals és que tot aquell que no és musulmà és un infidel. I en el pitjor dels casos, que la missió dels bons musulmans és sacrificar aquests infidels en nom de la guerra santa.

No generalitzar ni desviar el focus

Colomines va rebutjar el salafisme com a corrent radical de l'islam "que discrimina les dones". Va reconèixer que a Catalunya "hi ha presència" de salafisme i que "cal controlar com actuen dins de les mesquites".

Però a continuació va cridar a "no generalitzar" perquè "no totes les mesquites són un niu de salafistes terroristes". A més, va dir que els valors occidentals "no només estan en perill per l'islamisme radical sinó també per la tecnocasta feixista".

A més, va atacar Aliança Catalana dient que "l'independentisme no pot ser un moviment agònic i reaccionari, sinó que ha d'aspirar a una societat inclusiva". Va afegir que "si algú ha de tancar mesquites són els jutges i no nosaltres". També va vincular els atemptats del 17-A al CNI espanyol, i va demanar a Orriols "no desviar el focus".