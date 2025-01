Les acusacions d'assetjament sexual a Toni Comín augmenten la pressió sobre Puigdemont

Les desgràcies mai no vénen soles, i si no que l'hi diguin a Toni Comín. El delfí de Carles Puigdemont no aixeca el cap. I a l'allau d'acusacions per les seves irregularitats en la vicepresidència del Consell de la República s'hi suma ara una nova denúncia.

Un exassessor de Junts ha denunciat Toni Comín per assetjament sexual i psicològic, segons revela avui La Vanguardia. La víctima ha presentat un informe en què denuncia tocaments i maltractaments per part de l'eurodiputat de Junts. El més cridaner és que, segons afirma, va traslladar els fets a Carles Puigdemont, que es va negar a obrir una investigació.

Aquest fet se suma al silenci sepulcral que des de fa mesos ve guardant Carles Puigdemont al voltant dels escàndols de Toni Comín. El president de Junts i expresident del Consell de la República no ha dit res sobre les suposades despeses indegudes de qui va ser el seu vicepresident. Ni tampoc s'ha manifestat sobre les recents acusacions de Valtònyc contra Toni Comín.

Però aquestes noves acusacions no només són més greus sinó que a més el salpiquen directament a ell. L'acusen ni més ni menys que d'haver tapat un cas d'escàndol sexual a les altes esferes del seu partit. Romprà ara el seu silenci, per fi, Carles Puigdemont?

Fets molt greus

La víctima va treballar com a assessor de l'eurodiputat de Junts fins a les eleccions europees del 9 de juny de 2024. Ha presentat una denúncia al Parlament Europeu contra Toni Comín per assetjament sexual i psicològic.

Segons relata, li va fer tocaments i insinuacions que incloïen trios amb altres homes i interrogatoris sobre la vida sexual amb la seva dona. A més hauria utilitzat la seva tovallola personal de la dutxa i li hauria proferit carícies sense el seu consentiment.

Toni Comín ha negat els fets i ho ha atribuït a la “tergiversació de bromes i comentaris més o menys afortunats”. Però el denunciant porta mesos en tractament psicològic i assegura comptar amb sis persones disposades a corroborar la seva versió.

El gran protegit

El cas de Toni Comín és cridaner, perquè porta temps repudiat la majoria dins de Junts excepte del cap major, Carles Puigdemont. De fet, és el seu gran protegit. A hores d'ara ningú dins de Junts entén per què Toni Comín continua en el seu lloc i no ha estat rellevat de les seves funcions.

Tant a les bases com a la cúpula del partit creuen que Toni Comín s'ha convertit en un seriós perjudici per a la imatge del seu partit. Puigdemont va tenir l'ocasió d'apartar-lo en el congrés del passat mes d'octubre com va fer amb Laura Borràs. Però va optar per mantenir-lo al seu lloc, i no ha dit res en tots aquests mesos.

Aquest últim escàndol sexual augmenta la pressió sobre Carles Puigdemont. La presumpció d'innocència podia ser una excusa fins ara, però les coses han anat massa lluny i totes les mirades es giren ara cap al president del partit.