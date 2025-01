PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP, en contra de tancar mesquites radicals

Aliança Catalana va presentar aquest dijous al Parlament una moció per interpel·lar el Govern sobre les mesquites vinculades a processos de radicalització. La moció va ser presentada per Sílvia Orriols. La líder d'Aliança Catalana va insistir en la idea que l'islam és incompatible amb els valors occidentals, unes afirmacions per les quals va ser sancionada amb 10.001 per la Generalitat.

Orriols va denunciar la “permissivitat” institucional cap a la “contracomunitat” islàmica, “ja sigui per por, per ingenuïtat o per recaptar vots”. Això ha portat, segons va exposar, que Catalunya sigui “una de les regions europees amb més mesquites salafistes i processos de radicalització”.

Va apuntar a l'existència de cent mesquites “on es discrimina les dones i es llancen impunement missatges d'odi contra occident”. Així mateix va alertar d'un auge de l'islamisme radical en els últims anys.

Per tot això, Aliança Catalana va demanar el tancament dels centres de culte vinculats a la radicalització i la il·legalització de l'associació Annour amb vincles amb els terroristes del 17-A.

La moció va ser rebutjada pel PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP. Precisament els partits que, sense anomenar-los, havia assenyalat Sílvia Orriols com a responsables de la complicitat amb l'islamisme radical. En canvi, la proposta va comptar amb el suport de Vox i PP, que van coincidir en el perill de la radicalització islamista per a la seguretat.

Oposició de la majoria de partits

Un dels partits que es va oposar al tancament de les mesquites radicals va ser Junts. El diputat Agustí Colomines es va emparar en l'equidistància del “ni islamisme radical ni islamofòbia”. Va dir que “no es pot combatre un extremisme amb un altre extremisme”, i va proposar cursos de català i drets humans per als imams radicals.

ERC va aprofitar per fer un discurs contra “l'extrema dreta”, d'una manera vaga i sense entrar en el fons de la moció. El diputat Joan Ignasi Elena es va referir simplement a l'acció d'“una policia democràtica que garanteixi la seguretat”.

Andrés García Berrio, dels Comuns, va recórrer també a l'“extrema dreta” per defensar la seva posició contrària a tancar les mesquites radicals. Va dir que la proposta va contra l'estat de dret, i va apel·lar també a l'actuació dels cossos policials.

La CUP va acusar Aliança Catalana d'utilitzar el pretext de les mesquites per continuar mantenint l'explotació de la classe treballadora migrant. La diputada Laure Vega va reivindicar Lamine Yamal i Morad per dir que "som tots un mateix poble".

També el PSC va votar en contra de la proposta, dient que "no hi ha res més perillós per a la democràcia que el racisme institucional". Va assenyalar Sílvia Orriols per voler estigmatitzar els musulmans a Catalunya barrejant l'islam amb el terrorisme. El diputat Mario García Gómez va dir que el millor antídot contra la radicalització és "la igualtat d'oportunitats, la tolerància i la diversitat".