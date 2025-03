Junts prepara la seva ofensiva final a Pedro Sánchez: l'amnistia o res

Carles Puigdemont va traçar un pla perfecte abans de donar els seus set vots per a la investidura de Pedro Sánchez. Junts utilitzaria la seva posició de força en cada votació al Congrés per forçar el PSOE a fer concessions. La prioritat eren les inversions a Catalunya, el català a Europa, i sobretot, l'amnistia.

La diabòlica estratègia de Junts ha condemnat el PSOE a haver de sobreviure en una legislatura infernal. A les negociacions d'infart i el naufragi dels pressupostos s'hi suma l'amenaça latent de la moció de censura. I el pitjor està per arribar, perquè Junts no es conformarà amb tot el que ha obtingut fins ara.

Els acords pel traspàs de les competències d'immigració i el repartiment de menes no ha amansit la fera. Just quan el PSOE creia tenir la situació controlada, Junts s'ha desmarcat aquest dijous votant juntament amb el PP i Vox en contra de l'Agència Estatal Sanitària. És un toc d'atenció just abans de l'ofensiva de Junts per aconseguir el que realment li importa, l'amnistia per a Carles Puigdemont.

Junts prepara una ofensiva final

L'estancament de l'amnistia als jutjats ha estat un contratemps que Junts no està disposat a passar per alt. Després de resoldre altres carpetes importants, estan disposats a abordar la negociació definitiva per a l'aplicació real de l'amnistia. I adverteixen que no n'hi haurà prou amb una visita de Pedro Sánchez a Waterloo, que a més arriba tard.

Al PSOE reconeixen que la relació s'ha deteriorat des de l'aprovació de l'amnistia i la seva no aplicació per part dels jutges. Des de llavors, Junts ha votat sistemàticament amb el PP per tombar una darrere l'altra les lleis més importants del Govern. Això condemna Pedro Sánchez a una debilitat endèmica que li impedeix desenvolupar l'acció de govern amb la contundència que requereix el moment.

Però els socialistes intenten ser optimistes i creuen que la incompatibilitat amb Vox impedirà que els postconvergents es prestin a una moció de censura. Això els permetrà governar fins al 2027, encara que sigui arrossegant els peus. Però Junts prepara una ofensiva final que marcarà un punt d'inflexió en la legislatura, i que té a veure amb l'amnistia.

Amnistia o moció de censura

Carles Puigdemont va assumir a l'octubre la presidència de Junts però no exerceix de líder de l'oposició a Catalunya. El seu paper ha quedat difuminat pel no compliment de l'amnistia, que li permetria tornar a Catalunya per iniciar la seva carrera cap a la Generalitat. Per això tota la seva estratègia de desgast del PSOE va encaminada a un assalt final.

Míriam Nogueras ha confirmat aquesta mateixa setmana que en la pròxima reunió amb el PSOE a Brussel·les obriran la carpeta de l'amnistia. Creuen que ha arribat el moment de donar un ultimàtum real als socialistes -o amnistia o moció de censura. Els postconvergents tenen clar que sense la restitució política de Carles Puigdemont, Pedro Sánchez no pot acabar la legislatura.

A Junts creuen que el compliment d'aquest compromís culminarà el pla perfecte de Junts amb Pedro Sánchez. Molts critiquen ara que Puigdemont sostingui el Govern socialista a Madrid, però tot canviarà quan s'apliqui realment l'amnistia. Mentre ERC s'enfonsa, Junts renaixerà amb un Puigdemont restituït i les concessions de Sánchez com a botí per oferir als seus votants.