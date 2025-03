L'intent de robatori a Jordi Sabaté a BCN retrata el bonisme de l'esquerra woke

Avui toca parlar d'un cas que desmunta el relat de l'esquerra que justifica la delinqüència.

Jordi Sabaté, activista que pateix l'ELA, va ser víctima d'un intent de robatori al mig de Barcelona fa uns dies. Dos carteristes van intentar robar-li les màquines que li permeten viure.

Que no ens vingui aquesta esquerra woke a dir-nos que els delinqüents delinqueixen per culpa de la seva situació econòmica. No, una suposada pobresa no pot ser un comodí per justificar miserables que intenten robar a una persona que no pot moure's.

I és que el pitjor de tot és que el cas de Jordi no és una excepció, tal com us explico en el vídeo. A Catalunya tenim professionals que han fet de la delinqüència contra gent vulnerable la seva forma de vida. I ja n'hi ha prou de bonisme. És necessari endurir penes i agilitzar els jutjats per parar-los els peus.