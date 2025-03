Albiol comparteix la nacionalitat i antecedents dels okupes desallotjats a Badalona

Xavier García Albiol segueix endavant amb la seva croada contra l'ocupació a Badalona. La policia va desallotjar dimecres una masia del barri de Bufalà que feia temps que estava sotmesa a un avançat procés de degradació. L'ajuntament va sol·licitar el desallotjament de l'edifici, i després de rebre el mandat judicial es va procedir a fer fora els ocupes.

Albiol va compartir a X el perfil dels ocupes per desmuntar l'argument de la suposada vulnerabilitat amb què l'esquerra justifica l'ocupació. Les persones desallotjades eren una dona espanyola, dos algerians, un marroquí i un xilè. Els algerians acumulaven 10 i 15 detencions, mentre que la dona i el marroquí 4.

“En qualsevol país seriós tres d'ells ja estarien en un avió de tornada al seu país”, ha dit l'alcalde al seu perfil de X. La seva publicació ha estat molt aplaudida, entre altres també per Pilar Rahola. “Després ens preguntem per què guanya”, va tuitejar.

Albiol ha estat molt crític amb les lleis que protegeixen els delinqüents i en canvi deixen desemparats els propietaris. Però ha promès seguir treballant des del seu govern per fer front a aquesta xacra que causa problemes de convivència.

El govern del PP a Badalona ha estat pioner en l'impuls de mesures per abordar l'ocupació des de l'àmbit local. Per exemple, creant la primera oficina antiocupació a Catalunya o modificant els protocols per donar més marge d'actuació a la policia local. El resultat és que l'any passat es van aconseguir evitar la meitat de les ocupacions, i els delictes van baixar de manera significativa.

No són vulnerables, sinó delinqüents

En el seu tuit Albiol menciona de manera irònica la condició de vulnerables d'aquests ocupes que acumulen desenes de detencions. Desmunta així un dels principals arguments amb què l'esquerra justifica l'ocupació. En aquest cas no eren vulnerables, sinó delinqüents que causaven inseguretat i conflictes al barri.

Aquesta setmana s'ha celebrat la junta de seguretat local de Badalona. Hi han participat els cossos policials, el govern local de Badalona i la Generalitat. La conclusió és que hi ha un “canvi de tendència” amb una baixada dels delictes.

La corba delictiva ha baixat en els últims mesos de 2024 i en l'inici de 2025. Així ho ha explicat el mateix alcalde, que tanmateix ha reconegut que “hi ha molta feina per fer encara”. Ha dit que no es conforma, perquè “sóc conscient dels problemes que segueixen havent-hi a tots els barris de Badalona”.