Junts, ERC i la CUP, més a prop de regalar l'alcaldia de Ripoll al PSC

L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha denunciat ingerències del President de la Generalitat, Salvador Illa, per fer-la fora del govern de Ripoll. Segons El 9 Nou, Enric Pérez seria l'escollit d'Illa per encapçalar el nou govern municipal.

Aquesta seria la seva aposta personal, en el marc de les converses que manté amb ERC, Junts i la CUP per desbancar definitivament Orriols.

Enric Pérez és una persona molt propera a Salvador Illa. Recentment es va incorporar al seu govern com a membre del gabinet de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. El mateix Illa hauria posat el seu nom damunt la taula, en les converses per formar un govern alternatiu a Ripoll.

"Quan Illa em va dir amb dit amenaçador que governaria per als ripollesos, ho deia de debò", ha dit Orriols. També ha esmentat Junts i ERC, en el que ha considerat una "vergonya".

Negociacions avançades

El boicot de l'oposició als pressupostos municipals va portar Sílvia Orriols a sotmetre's a una qüestió de confiança. Després de perdre la moció, es va obrir un període de trenta dies per formar un govern alternatiu. Les negociacions avancen a bon ritme, i ERC i Junts estan més a prop d'entregar el govern al PSC.

Els partits processistes ja van fracassar al juny de 2023 a l'hora d'evitar l'arribada de Sílvia Orriols a l'alcaldia. Ara ha estat el PSC qui ha liderat les negociacions per forjar una aliança antiorriolista. A Palau es veu l'alcaldia de Ripoll com un moviment clau per desactivar Aliança Catalana.

El punt més feble de l'equació és Junts, que es troba en una posició difícil. El seu posicionament ja va ser clau fa dos anys perquè l'aliança antiorriols no tirés endavant. Ara, però, han canviat algunes coses.

Junts, davant una difícil decisió

Aliança Catalana s'ha convertit en l'amenaça principal per al creixement de Junts. A més, la caiguda de Laura Borràs ha desactivat el sector de Junts partidari d'explorar vies d'entesa amb AC. La nova estratègia encapçalada per Puigdemont facilita l'acord antiorriols a Ripoll.

Però això també té els seus riscos, ja que podria acabar disparant a Aliança Catalana. A més, corren el risc d'acabar identificats com a part del processisme que entrega el govern de Ripoll al PSC del 155.