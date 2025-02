Júlia Calvet: 'Si el que viola és d'aquí, penes més dures. Si és de fora, expulsió'

Vox ha fet de la inseguretat i la immigració il·legal el seu camp de batalla en la present legislatura a Catalunya. La formació d'Ignacio Garriga està creixent gràcies a la defensa de més mà dura per restaurar l'ordre i la seguretat als barris. També denuncia la immigració il·legal com a causa de l'auge de la delinqüència, i defensa tancar fronteres i deportacions massives per recuperar el control.

Així ho ha exposat la diputada de Vox Júlia Calvet en una entrevista a La 2 de RTVE, aquest matí. I ho ha fet de manera contundent.

“Si qui delinqueix és espanyol, cadena perpètua, Si és de fora, bitllet de tornada”, ha dit.

Vox planteja que l'increment de la delinqüència té a veure amb l'augment de la immigració il·legal. Recorre a les dades per afirmar que la majoria dels multireincidents són estrangers. I que també hi ha un percentatge majoritari d'estrangers entre els autors de delictes sexuals i contra la dona.

"La causa de l'augment de la violència contra la dona és la importació de gent d'altres cultures que denigren la dona". Així ho ha expressat Júlia Calvet en l'entrevista. Això entronca amb una altra de les lluites de Vox, contra la islamització de Catalunya.

Islamització i violència contra la dona

La setmana passada Vox va presentar una moció al Parlament per reflexionar sobre l'auge de les violacions a Catalunya. Va exposar que una de les causes és la proliferació de l'islam. Vox considera que s'està donant màniga ampla a una religió que va contra els valors occidentals.

Júlia Calvet ha acusat Aliança Catalana de "pujar-se al carro quan han vist que relacionar immigració amb inseguretat dona rèdits". En canvi, afirma que Vox porta temps "posant el tema damunt la taula". La dirigent de Vox a Catalunya ha parlat de manera més extensa sobre la immigració i les seves conseqüències.

Ha defensat la "integració" dels immigrants que venen a Catalunya. "Que celebrin el 25 de desembre, el 12 d'octubre, el 23 d'abril, l'11 de setembre", ha dit. També ha celebrat la victòria de Trump, i ha dit que "tant de bo aquí poséssim aranzels als productes que venen del Marroc".

Finalment, Calvet ha admès que hi ha un auge de la nova dreta i ho ha vinculat amb el fracàs del bipartidisme. Segons ha dit hi ha una generació de joves que se sent abandonada i ha fet un gir al conservadorisme.