Dirigents d'ERC i Junts se les tenen en públic: 'Sou uns egòlatres'

La crisi del processisme està provocant una lluita aferrissada entre els dos grans partits, ERC i Junts. Aquesta es manifesta de tant en tant en baralles entre membres o diputats d'ambdues formacions.

L'última ha estat un cos a cos entre el diputat d'ERC al Congrés, Francesc-Marc Álvaro, i el líder de Junts a Barcelona, Jordi Martí Galbis. Se les han tingut a X.

El periodista Francesc-Marc Álvaro va arribar a ERC a l'estiu de 2023 per formar part de les llistes a les eleccions al Congrés. Des de llavors ha estat un dels principals portaveus del relat d'Esquerra a Madrid. Aquest diumenge ha concedit una entrevista on afirma que “Junts treballa perquè la dreta arribi al Govern”.

Jordi Martí li ha rebatut recordant-li que “va formar part de l'univers convergent durant molts anys” i acusant-lo de “dir falsedats”.

Álvaro li respon a Martí que és “un professional etern de la política municipal convergent adaptat al caudillisme oportunista de Junts”. Aquest li contesta que ha perdut els papers i ha “assumit el relat de qui penja cartells sobre l'alzheimer”.

El republicà remata apuntant als “nervis” de Junts i acusant-los d'“oblidar el sentit socialcristià de Jordi Pujol i de tenir a Sílvia Orriols al retrovisor”.

Egòlatres d'ERC i Junts

Més enllà de la baralla, el curiós és que totes les reaccions que ha provocat són de crítiques als partits processistes i els seus líders. Com el comentari de Roger Casals, que els anomena "egòlatres insuportables" que només pensen en els seus partits i no en la gent. "No busqueu objectius comuns, us comporteu com nens malcriats, estem farts de vosaltres", afirma.

Aquesta ha estat una de les causes de la debacle d'aquests partits. La gent ha deixat de veure'ls com a instruments útils. ERC i Junts han començat a caure quan han estat percebuts com a estructures esgotades en si mateixes que no serveixen a l'objectiu de la independència.

Qui es porta la pitjor part és Francesc-Marc Álvaro, a qui acusen d'"arrossegar-se" i d'haver-se "venut" a ERC. Els republicans estan en el seu pitjor moment de prestigi i credibilitat. "Feu pena tots junts", afirma un català indignat, "teniu els dies comptats".