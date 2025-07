Jugador marroquí de l'Espanyol: 'Si algú no ve a treballar, cal tornar-lo al seu país'

Omar El Hilali és un jove lateral dret de 21 anys que destaca al RCD Espanyol i que, a nivell internacional, representa el Marroc. El jove marroquí, nascut a Catalunya, va ser contundent en les seves declaracions sobre un dels grans debats a la societat espanyola: la immigració que ve a delinquir.

"La persona que ve aquí i no vingui a treballar, cal retornar-la al seu país", aquesta va ser una de les seves declaracions per al mitjà Betevé. També va parlar que la majoria d'immigrants són treballadors i que són aquestes persones que venen a delinquir les que embruten la imatge dels altres immigrants.

També va admetre que alguna vegada ha patit algun episodi de racisme, i ell troba una solució fàcil per aturar aquests episodis. "Crec que seria molt senzill que aquelles persones que no venen a treballar cal retornar-les al país d'on vinguin, sigui quin sigui".

Conscient dels seus orígens

Omar El Hilali, nascut a L'Hospitalet de Llobregat, valora profundament l'afecte que ha rebut d'Espanya, el país on va créixer i es va formar com a persona i futbolista. Tot i això, ha triat representar internacionalment el Marroc, la terra dels seus pares. En una entrevista amb Relevo, va relatar els orígens de la seva família:

"Un dia, el meu pare va aconseguir un visat i va venir sol a Barcelona. La meva mare es va quedar al Marroc amb els meus germans. Amb esforç, el meu pare va aconseguir estalviar prou per portar tota la família. I després vaig néixer jo."

Allau d'odi a les xarxes

Tot i que una gran part de l'opinió pública ha secundat les declaracions d'Omar El Hilali (de fet, un 70% d'espanyols estan a favor de deportar immigrants il·legals i delinqüents), no s'han fet esperar les primeres reaccions per part de certes figures mediàtiques. El periodista Fonsi Loaiza va afirmar que Omar El Hilali havia comprat el marc de l'extrema dreta per les seves declaracions.

És important conèixer l'historial d'aquest professional de la informació: el 2014 es va presentar a si mateix com a ideòleg esportiu de Podemos, que va haver d'emetre un comunicat desautoritzant-lo. El 2024, Loaiza no va tenir cap problema a inventar-se que la Policia va assassinar un manter, fet pel qual va ser condemnat per injúries greus contra la Policia Municipal de Madrid.