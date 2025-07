Segueix el desgavell a Educació: denuncien més errors en les noves adjudicacions

La Conselleria d'Educació de la Generalitat va de desastre en desastre. Quan no són els pèssims informes PISA, són les pèssimes competències bàsiques. I, quan no, el gran embolic en les adjudicacions de places per a docents de cara al proper curs

Divendres passat, el Departament va anunciar que el llistat de places publicat contenia errors i que s'hauria de repetir el procés de selecció. Aquest dilluns, han publicat de nou les llistes i, de nou, hi ha errors. Les xarxes s'han omplert de queixes de docents que assenyalen aquests errors. Som a 22 de juliol i 57.000 encara tenen dubtes respecte a quin centre treballaran a partir de setembre

Pel primer error de divendres passat, la consellera Esther Niubó va assenyalar una sola persona, a qui va acusar de manipular i sabotejar el procés de manera unilateral i deliberada. Per "depurar responsabilitats", va dir, obriran "una investigació". Veurem ara què passa amb aquest segon error. Si també serà culpa d'una sola persona o serà algú més en una conselleria amb uns 30 alts càrrecs i més de 300 secretaries, direccions generals, gabinets i altres.

Nou CAOS a l'escola catalana: 57.000 AFECTATS per culpa d'un suposat error en les adjudicacions

El cas és que molts docents van tornar a mostrar el seu enuig amb la Conselleria d'Educació davant d'aquest nou caos. Alguns afectats assenyalen que hi hauria milers d'errors en les noves llistes. Entre les queixes més significatives hi ha les de Laia Estrada, diputada de la CUP, que no només ha alçat la veu, sinó que a més ha anat un pas més enllà i ha demanat que rodin caps. "Si, tal com sembla, encara hi ha errors generals, haurà de dimitir tota la plana major d'Educació o directament la consellera Niubó", va expressar la cupaire a les seves xarxes socials

El nou caos provocat pel Departament d'Educació no ha estat només l'acumulació d'errors en aquesta segona llista. Molts usuaris afirmen que, en un primer moment, el portal on s'havia de consultar aquesta llista no estava operatiu per accedir-hi. I que, un cop solucionat aquest problema, els interessats han hagut de fer una cua virtual i esperar més per poder, finalment, consultar unes llistes plenes d'errors