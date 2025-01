Joves marroquins a Espanya: 'Hamás és un grup de resistència i llibertat'

Les autoritats de diversos països occidentals van prohibir la simbologia i les manifestacions propalestines després de l'esclat de la guerra a Gaza. El motiu és que aquestes concentracions poden ser un pol d'atracció de l'islamisme radical i un espai de radicalització. Especialment dels joves musulmans nascuts aquí, que són carn de canó de la jihad global.

A Espanya, aquestes manifestacions no només arrosseguen ciutadans crítics amb l'ofensiva d'Israel a Gaza, sinó també joves musulmans radicalitzats. Així ho demostren les imatges captades per les càmeres de EDATV News, en una manifestació propalestina a Madrid.

Una reportera d'aquest canal es va acostar a un grup de joves marroquins que es manifestaven a Madrid a favor de Palestina. En preguntar-los per la situació a Orient Mitjà, van començar a cridar consignes de 'Al·là és gran' i a favor de Hamàs. Un d'ells va exclamar que "Hamàs no és una organització terrorista, sinó un grup de resistència i llibertat".

Els joves van anomenar "terrorista" l'Estat d'Israel i van proferir altres proclames en àrab. Les imatges van causar preocupació en molts espanyols. Encara que també assenyalen l'esquerra per emparar l'islamisme radical i les seves amenaces al cor d'Occident.

L'amenaça jihadista va en augment

El d'aquests joves no són meres proclames o un posicionament legítim davant un conflicte armat. Es tracta de l'enaltiment d'una organització qualificada com a terrorista per la comunitat internacional. Un grup que va assassinar, segrestar i violar centenars de civils en l'Operació Inundació d'Al-Aqsa el 7 d'octubre de 2023.

Des de llavors, hi ha hagut un increment alarmant de la radicalització dels musulmans als països occidentals. Els propis líders islàmics van cridar a emprendre la guerra santa contra els infidels a tot el món.

El 2023 i 2024 s'ha produït un augment de l'activitat terrorista de tipus jihadista, especialment a Europa i a Espanya. L'activitat s'està incrementant aquestes últimes setmanes i les autoritats dels països occidentals mostren la seva preocupació. Mentrestant, se segueixen estenent les manifestacions propalestines promogudes per ONG, entitats i activistes d'esquerres.

Crítiques a les xarxes i una petició

Les imatges han causat indignació a les xarxes socials. Molts alerten del perill que suposa tenir joves musulmans radicalitzats com aquests entre la població. També fan una petició, la deportació exprés de qui faci apologia d'una organització terrorista com Hamàs.