Després de l'ofensiva israeliana a Gaza com a resposta a la massacre del 7 d'octubre de 2023, els líders islàmics van cridar a la "yihad global". Això implica que els fidels de la fe musulmana han de lliurar la guerra santa allà on es trobin, especialment als països occidentals. Des de llavors hi ha hagut atemptats mortífers a Moscou, Alemanya i Estats Units, entre altres.

Segons dades de l'Oficina Europea de Policia (Europol), l'activitat terrorista de tipus jihadista s'ha multiplicat de manera alarmant aquest últim any. Espanya i Catalunya són un dels principals focus d'activitat terrorista.

Les autoritats van elevar l'alerta antiterrorista a nivell quatre reforçat sobre cinc. I 2024 va batre el rècord d'operacions antiterroristes des dels atemptats de Barcelona i Cambrils (2027).

Malgrat ser evident que hi ha una guerra declarada a Occident i els seus valors, l'establishment mediàtic s'entesta a ocultar-ho. Aquesta vegada no han pogut ocultar la realitat de l'atropellament múltiple d'ahir a Nova Orleans. L'atemptat demostra que l'amenaça als països occidentals és l'islamisme radical, i no el "terrorisme d'extrema dreta" que intenten sobredimensionar.

Aquesta vegada no han pogut

L'atemptat d'un àrab en un mercat nadalenc a Magdeburg, Alemanya, amenaçava amb enfonsar encara més el govern socialdemòcrata proimmigracionista. A les portes de les eleccions, podia acabar d'aupar els partits de la dreta radical.

Els mitjans es van posar mans a l'obra per fabricar un relat com a mínim curiós. El terrorista no era un islamista radical sinó un apòstata de l'islam admirador del partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya (AfD). Mai van aclarir per què havia actuat contra un símbol de la identitat alemanya i cristiana en lloc de triar un lloc sant dels musulmans.

El cas va quedar enterrat, igual que l'apunyalament massiu en un supermercat de Berlín. En aquest cas, van atribuir l'atac als suposats problemes mentals de l'autor.

Aquesta vegada els mitjans no han pogut tapar que la policia nord-americana va trobar dins del camió del terrorista una bandera de l'ISIS. Tot i així, fins i tot hi ha mitjans que estan intentant vendre altres motivacions. Com una suposada venjança d'aquest exmilitar contra l'Exèrcit per haver-lo llicenciat amb deshonor.

Potser ho haurien aconseguit fa anys, però ara, en l'era de les xarxes socials i de X, ja no poden tapar la veritat. Per això van ser aquests mitjans els que van encapçalar recentment una campanya contra aquesta xarxa social que s'ha convertit en un contrapoder.

Donald Trump assenyala a la immigració

L'atemptat, en els estertors del mandat de Joe Biden, és un fermall tràgic a la seva pèssima gestió de la seguretat fronterera. El futur president dels Estats Units, Donald Trump, ha llançat un missatge contundent a la xarxa Truth Social.

"El nostre país és un desastre, el riure de tot el món. Això és el que passa quan hi ha fronteres obertes", ha dit en un text impactant.

Assenyala al lideratge "feble i ineficaç" del país, i al "departament de Justícia, al FBI i als fiscals demòcrates" per "no fer la seva feina". Lamenta que "han passat hores de vigília atacant il·legalment el seu oponent polític, en lloc de protegir els nord-americans de l'escòria violenta".

Trump alerta que "Estats Units s'està desmoronant". Alerta d'una "erosió violenta de la seguretat, la protecció nacional i la democràcia a tota la nostra nació".

A més, Trump ha assenyalat a la immigració com a causa de la pèrdua de seguretat. "Quan dic que els criminals que venen són molt pitjors que els criminals que tenim al nostre país, resulta ser veritat. L'índex de crims està a nivells mai vistos anteriorment", ha expressat.