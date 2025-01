Un magrebí obre el cap a un porter de discoteca a Reus

La inseguretat als carrers continua sent una realitat a Catalunya. I malgrat que resulta una realitat incòmoda per a alguns, en molts casos aquesta violència està protagonitzada per estrangers. Així ho diuen les dades, i ho confirmen successos com el que va ocórrer a Reus la Nit de Cap d'Any.

Un magrebí ha agredit greument un porter de la discoteca Sabana de Reus. Ha ocorregut després que la víctima vetés l'entrada a l'agressor i el seu grup d'amics, que anaven visiblement drogats i amb ganes de baralla. Els testimonis asseguren que es tracta d'un grup conflictiu d'estrangers, que no és la primera vegada que creen problemes.

L'agressor ha propinat un cop al cap del porter amb una barra de ferro després de no poder accedir al local. Els porters els havien impedit l'entrada precisament perquè els coneixien i sabien que podien causar aldarulls.

E-Notícies ha tingut accés al vídeo de les càmeres de seguretat amb la seqüència completa dels fets. S'aprecia com els joves intenten entrar, i com l'agressor li obre el cap al porter amb un objecte contundent.

El problema de la inseguretat a Catalunya

La brutal agressió ha deixat la víctima malferida a terra, mentre que l'agressor ha fugit juntament amb els seus amics en un cotxe. Diverses persones que van presenciar l'agressió van donar la veu d'alerta a la policia i els equips d'emergència. Fins al lloc es van desplaçar unitats de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Reus i ambulàncies.

De moment no hi ha hagut cap detenció i l'agressor continua en parador desconegut. Ningú ha presentat denúncia, encara que podria produir-se en les pròximes hores. El porter agredit es recupera de les ferides, sense que es temi per la seva vida.

L'agressió torna a reflectir el problema de la inseguretat a Catalunya, amb el debat migratori com a rerefons.

"Està clar que els porters tenien raó. Deixar-los entrar era un perill per a tots els clients i per a la reputació de l'establiment", comenten a internet. També apunten que algunes zones de Reus estan literalment inundades de marroquins. A més, es queixen que aquests aldarulls estan protagonitzats sempre pels mateixos.