La Generalitat ha regalat més de 8,4 M a l'ONG UNRWA sospitosa de terrorisme

El Govern de Salvador Illa ha anunciat aquesta setmana un augment de l'aportació per a subvencions per a projectes de cooperació. La Generalitat destinarà 8 milions més a l'ajuda al desenvolupament de tercers països. Juntament amb els 24 milions que es van destinar a aquests projectes, sumen un total de 32.

A més, el Departament d'Acció Exterior ha anunciat 800.000 euros extres per a l'UNRWA (Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina). Amb aquests ja són més de 8,4 els milions gastats en aquesta oenagé.

La Generalitat continua finançant l'UNRWA tot i les sospites dels seus vincles amb l'organització terrorista Hamàs. De fet, Catalunya va a l'inrevés de la resta de països occidentals. Multitud de països, com els Estats Units i Alemanya, han suspès les ajudes a aquesta organització fins que no s'aclareixin les sospites.

A Catalunya, això va generar un fort debat perquè partits com Aliança Catalana i Vox van demanar suspendre les ajudes a aquesta organització. Fins i tot Junts es va sumar a les crítiques per al finançament de l'UNRWA. El Govern i els seus socis han reafirmat el seu compromís amb la cooperació, acusant els altres d'ultradretans.

El conseller d'Afers Exteriors de la Generalitat, Jaume Duch, ha defensat l'augment de l'aportació per a aquesta oenagé. “Malauradament, al món hi ha més guerres i alguns conflictes tan greus com el que es viu a la Franja de Gaza. Per això el Govern de la Generalitat ha de fer un esforç suplementari”, ha dit.

Indignació a Catalunya

Però les seves paraules no han convençut. Les xarxes socials han esclatat amb multitud de missatges de catalans farts de pagar impostos perquè la Generalitat malgasti els diners d'aquesta manera. Els missatges deixen entreveure el cansament i la indignació latent en aquest sentit.

"Els catalanets sempre a salvar el món mentre tenim els serveis de casa fets un desastre", diu un comentari. "Aneu a pastar fang, deixeu de regalar els diners dels catalans", apunta un altre. "Lladres", o "és un no parar de regalar diners", són altres dels missatges que mostren la indignació de molts catalans.

Un català indignat diu que "a la meva mare de 82 anys no li poden fer un TAC per una caiguda, i vosaltres regalant els meus diners". "Catalunya caient a trossos, i vosaltres regalant els diners", apunta un altre. "Finançar organitzacions terroristes hauria de ser un delicte", afirmen.

Línia continuista

En aquest cas, Salvador Illa és clarament continuador del govern anterior d'ERC i Pere Aragonès. Aragonès va augmentar generosament el pressupost d'Acció Exterior, enfocant-se tant en la cooperació com en el finançament de les ambaixades catalanes. Una de les condicions d'ERC per a la investidura de Salvador Illa va ser precisament blindar aquest departament.

El Govern Illa manté el seu compromís amb la cooperació per contentar els seus socis republicans, però també com a estratègia davant l'oposició. Els socialistes volen presentar-se com el mur davant l'extrema dreta. I la cooperació és camp de batalla en aquest sentit.