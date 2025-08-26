Les pregoneres de Sants han rebut 200.000 euros en subvencions de la Generalitat
Les actrius han treballat per al Teatre Lliure, la Sala Beckett, la CCMA, 3Cat: tot pagat amb diners públics
El pregó de la Festa Major de Sants d'aquest any no ha passat desapercebut per mèrits propis. Les actrius Esther López i Júlia Truyol van convertir la inauguració en un acte carregat de retrets polítics i en una esbroncada pública contra la regidora del districte, Raquel Gil. El que havia de ser una celebració popular va acabar en un espectacle de crits i en una forta polèmica que encara ressona
Entre altres coses, López i Truyol van criticar la gestió municipal de l'habitatge, van qüestionar l'ampliació de l'estació de Sants i van denunciar l'impacte del turisme a la ciutat. Fins i tot van reclamar a l'Ajuntament que es posicionés sobre conflictes internacionals com la guerra de Gaza. De fet, van demanar al consistori que "inventi algun mecanisme" per acabar amb la guerra
El moment més cridaner, però, va arribar amb 20 segons de crits ininterromputs des del balcó del districte. Una performance que va deixar desconcertats molts veïns i que va ser rebuda amb aplaudiments per la regidora dels comuns, Jessica González
Subvencions elevades
Les dues intèrprets, que van fundar el 2010 la companyia teatral La Calòrica, fa anys que estan vinculades al circuit cultural català. Segons publica L’Alternatiu, el seu grup ha rebut en els darrers exercicis prop de 200.000 euros en subvencions directes de la Generalitat de Catalunya. Un suport institucional que ha permès finançar muntatges i projectes de la companyia en teatres públics de referència
D'entre aquests espais destaquen el Teatre Lliure i la Sala Beckett, que han coproduït diverses de les seves obres teatrals. També han treballat en projectes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). L'exemple més recent és la sèrie Sala Polivalent, estrenada al març a la plataforma 3Cat
La producció va tenir un cost de mig milió d'euros i va ser encarregada a la productora Arca Audiovisual. Tanmateix, el resultat va ser molt pobre. Tot just 18.000 visualitzacions per capítol en la seva estrena i un desplom immediat que la va deixar fora dels 20 programes més vistos a la plataforma
A les xarxes socials, són molts els qui critiquen que pregons i festes municipals sempre arrosseguin una intencionalitat política. Més encara quan aquells que fan els discursos són a tots els efectes subvencionats del poder públic
